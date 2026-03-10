Sucesos

Forense desmiente versión del sospechoso del asesinato de Nadia Peraza sobre profunda herida en su mano

Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia, indicó que la hipótesis sobre esta herida es que Buzano se habría cortado la mano mientras desmembraba cuerpo de la joven

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Juicio de Nadia Peraza
El juez Guillermo Arce interpeló a la perito por algunos minutos, al final de su declaración. (Natalia Vargas/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nadia PerazaJeremy Buzano Paisanofemicidiojuicio por femicidio
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.