Sucesos

‘He tratado de olvidar’: Agente del OIJ, con 26 años de servicio, revela las secuelas que le dejó el femicidio de Nadia Peraza

El funcionario fue uno de los encargados de revisar la refrigeradora donde aparecieron los restos de la joven

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

Uno de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a cargo de la escena del femicidio de Nadia Peraza, narró el impacto emocional y las secuelas psicológicas que vive, incluso dos años después de encontrar los restos de la joven en una refrigeradora en el patio de una casa en San Pablo de Heredia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FemicidioNadia PerazaJeremy Buzano PaisanoJuicio de Nadia Peraza
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.