Juez que sentenció al ‘Monstruo de Liberia’ vuelve a enfrentar al abogado que lo defendió en juicio por muerte de 5 estudiantes

Guillermo Arce Arias (izquierda) se desempeña como co-juez en el juicio que se sigue por el femicidio de Nadia Peraza, de 21 años.

Hace ocho años, en la silla de la presidencia de un tribunal de Liberia estaba el juez Guillermo Arce Arias y, en la defensa, el abogado José Francisco Herrera Umaña.

Arce fue entonces convocado para juzgar la masacre de cinco estudiantes universitarios en ese cantón de Guanacaste y Herrera defendía a Alonso Ríos Mairena, conocido como el Monstruo de Liberia.

El pasado 18 de febrero, juez y defensor se volvieron a encontrar, esta vez en los Tribunales de Heredia, donde se lleva a cabo el juicio por el femicidio de Nadia Peraza.

Como se ha informado, restos de la joven aparecieron desmembrados dentro de una refrigeradora en el patio frontal de una vivienda en San Pablo de Heredia y en un cafetal, en las cercanías de la última casa que ella habitó, en Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia.

El único sospechoso de asesinarla es su expareja, Jeremy Buzano Paisano, a quien el Ministerio Público acusa de 21 delitos: uno por femicidio, otro por sustracción patrimonial, 11 por estafa informática y ocho por suplantación de identidad.

Herrera asumió su defensa.

Buzano Paisano es el único sospechoso de matar a Nadia Peraza. (John Duran/John Durán)

En esta oportunidad, Arce Arias funge como cojuez en un tribunal conformado por los jueces Andrea Fonseca Sáenz y Hanzel Araya Morales, quien preside.

El nombre de Herrera ha aparecido en algunos de los casos más mediáticos de femicidio y homicidios violentos, siempre se sienta en la silla de la defensa. Esa ha sido su inclinación profesional durante los últimos 36 años.

Es un juez “muy honesto”

En enero del 2018, Arce Arias leyó la sentencia contra Ríos Mairena, a quien el tribunal le impuso 216 años de cárcel por cinco delitos de homicidio calificado, una tentativa de homicidio calificado y un delito de abuso sexual contra menor de edad.

José Francisco Herrera apeló la sentencia a Alonso Ríos Mairena, el responsable de la masacre de Liberia. (Alonso Tenorio)

Justo un año antes de la condena, Ríos había ingresado al apartamento que alquilaban los estudiantes, obligó a uno de ellos a atar al resto en un cuarto y los asesinó uno a uno con un cuchillo de cocina.

A una de las mujeres, entonces menor de edad, la agredió sexualmente antes de matarla. Solo una joven sobrevivió al ataque.

“Este control, esa disposición, esa frialdad a la hora de cometer los hechos lo llevan a que estemos en presencia de un homicidio, de unos actos homicidas que no puede este Tribunal dejar de apreciar el hecho, que cada uno de los hoy fallecidos tuvo que pasar por el duro momento de ver cómo iban acabando con la vida de sus seres queridos, de sus amigos, y de sus compañeros o de sus familiares”, argumentó entonces Arce.

Tras conocerse la sentencia, Herrera apeló alegando la presunta contaminación de la escena, que derivó –según él– en que todas las pruebas aportadas en el juicio fueran ilegales. El recurso fue rechazado.

Esto dice abogado sobre el sospechoso

Durante el debate por el femicidio de Nadia Peraza, Herrera describió a Arce como “un juez muy bueno, muy honesto, una persona trabajadora”.

Agregó que Arce ha formulado preguntas aclaratorias y se ha interesado por el caso. “Tenemos una balanza muy compensada en este momento”, dijo.

Herrera asegura estar “absolutamente claro” de que Buzano “es inocente” y afirma que busca una absolutoria por certeza.

El Ministerio Público sostiene que Buzano habría asesinado a Nadia en su apartamento, la habría desmembrado y almacenado sus restos en la refrigeradora de ese aposento.

En abril del 2024, cuando la joven tenía más de un mes desaparecida, una cámara de seguridad captó a Buzano sacando la nevera del apartamento. La trasladó hasta la vivienda en la que finalmente fue hallada la joven.

El juicio está señalado para finalizar el 17 de abril próximo.