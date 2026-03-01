Sucesos

Juez que sentenció al ‘Monstruo de Liberia’ vuelve a enfrentar al abogado que lo defendió en juicio por muerte de 5 estudiantes

El juez Guillermo Arce Arias y el abogado José Francisco Herrera Umaña se encontraron nuevamente en los tribunales, esta vez en el juicio por el femicidio de Nadia Peraza

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
23/02/2026/ fotos del juicio del caso de Nadia Peraza realizado en los tribunales de Heredia / ante los jueces comparecieron a declarar los testigos Gerardo Arguedas quien transporto la refrigeradora y yna amiga de Nadia / Foto John Durán
Guillermo Arce Arias (izquierda) se desempeña como co-juez en el juicio que se sigue por el femicidio de Nadia Peraza, de 21 años. (John Duran/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juicio de Nadia PerazaMasacre de LiberiaAlonso Ríos MairenaJeremy Buzano PaisanoJosé Francisco HerreraGuillermo Arce
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.