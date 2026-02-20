Crímenes

Crimen de Nadia Peraza: Joven lanzó carne en descomposición en un cafetal para que los perros no rompieran las bolsas. No sabía que eran restos humanos

Un joven que se encargó de limpiar el apartamento donde posiblemente murió asesinada Nadia Peraza, relató la escena espantosa en esa pequeña propiedad en Bajo Los Molinos

Por Natalia Vargas
Este joven, de apellido Ramírez, tuvo que limpiar el apartamento donde posiblemente asesinaron a Nadia Peraza. Se encontró bolsas con restos en descomposición y los botó en un cafetal sin saber que eran tejido humano.
Este joven, de apellido Ramírez, tuvo que limpiar el apartamento donde posiblemente asesinaron a Nadia Peraza. Se encontró bolsas con restos en descomposición y los botó en un cafetal sin saber que eran tejido humano.







