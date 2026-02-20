Crimen de Nadia Peraza: Joven lanzó carne en descomposición en un cafetal para que los perros no rompieran las bolsas. No sabía que eran restos humanos

Este joven, de apellido Ramírez, tuvo que limpiar el apartamento donde posiblemente asesinaron a Nadia Peraza. Se encontró bolsas con restos en descomposición y los botó en un cafetal sin saber que eran tejido humano.

Un joven de apellido Ramírez, hijo del propietario del apartamento en el que residía Nadia Peraza, en el Bajo los Molinos, en San Rafael de Heredia, fue quien halló una bolsa blanca repleta de tejidos humanos, días después de que el principal sospechoso de asesinar a la muchacha desalojó el sitio.

Él no lo sabía, cuando se deshizo de la bolsa, que se trataba de restos humanos. Fue un fuerte olor que emanaba del apartamento y varias quejas de algunos vecinos, los que guiaron a Ramírez a buscar el origen, el 15 de abril del 2024.

El joven ingresó a la casa y corroboró que el olor “a muerte” provenía de una bolsa blanca situada en el cuarto que ocupaba la joven. Estaba sobre una camisa y zapatos, atada por un nudo superior desde el cual salían gusanos y un “líquido blanco”.

El joven recogió la bolsa con guantes, la colocó dentro de una bolsa negra negra y la lanzó a pocos metros de la casa. Con cloro terminó de limpiar el sitio, aún sin saber que se trataba de restos humanos. Su relato trascendió este viernes, durante el tercer día del juicio contra Jeremy Buzano, único sospechoso de asesinar a Nadia, de 21 años.

Posteriormente, relató, movió la bolsa de lugar, pues consideró que apenas era lunes y el camión de la basura pasaría hasta el viernes. En ese lapso, pensó, el olor podía atraer animales y los restos quedarían en la acera.

Fue entonces cuando decidió tomar la bolsa y lanzarla en un cafetal, a poca distancia del lugar.

El joven encontró esa bolsa nueve días después de que Buzano Paisano se retiró del apartamento con una refrigeradora y una lavadora.

Durante ese tiempo, narró, nadie más entró al apartamento. El rastro de Nadia se perdió desde el 21 de febrero del 2024 y su cuerpo apareció desmembrado en una refrigeradora en el patio de una vivienda en San Pablo de Heredia, hacia donde se mudó el sospechoso, el 17 de mayo del 2024.

Agentes del OIJ también intervinieron el apartamento donde se encontró esta bolsa y encontraron rastros de sangre en un lavatorio, en el suelo y en el cuarto de Nadia.

Las pericias judiciales permitieron establecer que los restos que Ramírez lanzó a un cafetal correspondían a los de la joven.