Video muestra a sospechoso sacando refrigerador de apartamento donde habría sido asesinada Nadia Peraza

18/02/2026.Heredia, Tribunales de Justicia, Sala De Juicios 4, inicia proceso por homicidio de Nadia Jeannete Peraza Espinoza, de 21 años, imputado Jeremy Mauricio Buzano Paisano, Marilyn Espinoza, mamá de Nadia Peraza dio su testimonio en el primer día de juicio: Marvin Caravaca.

En un video aportado como prueba por el Ministerio Público en el juicio por el femicidio de Nadia Peraza, se observa al principal sospechoso de asesinarla sacando un refrigerador blanco del apartamento donde vivía la joven, en Bajo Los Molinos, San Rafael de Heredia.

Sospechoso de asesinar a Nadia Peraza

Nadia, quien fue hallada sin vida dentro de una refrigeradora en mayo de 2024, en una casa en San Pablo, llevaba para entonces más de un mes desaparecida.

La cámara de seguridad muestra al sospechoso, Jeremy Buzano Paisano (vestido de rojo), pareja de Nadia, montando la refrigeradora en un vehículo. El Ministerio Público señala que el hombre habría desmembrado a la mujer y sus restos fueron llevados dentro de ese electrodoméstico hasta la casa en San Pablo de Heredia.

La escena se mostró este viernes en la sala cuatro de los Tribunales de Heredia, donde se sigue el debate contra Buzano, a quien la Fiscalía señala por 21 delitos, entre ellos femicidio y suplantación de identidad.