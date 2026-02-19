Sucesos

Defensa del sospechoso de asesinar a Nadia Peraza no aportó testigos para el juicio; abogado explica el motivo

El Ministerio Público ofreció al tribunal 30 testigos, por lo que el debate se extenderá por casi dos meses

Por Natalia Vargas
Francisco Herrera, abogado de Jeremy Buzano, sostiene que su cliente es inocente y no cometió el crimen.
Francisco Herrera, abogado de Jeremy Buzano, sostiene que su cliente es inocente y no cometió el crimen. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)







