Defensa del sospechoso de asesinar a Nadia Peraza no aportó testigos para el juicio; abogado explica el motivo

Francisco Herrera, abogado de Jeremy Buzano, sostiene que su cliente es inocente y no cometió el crimen.

La defensa de Jeremy Buzano Paisano, el único sospechoso de asesinar y desmembrar a la joven Nadia Peraza, de 21 años, no ofreció testigos para el juicio, en el que se le señala al hombre por 21 delitos, entre ellos femicidio, sustracción patrimonial, estafa informática y ocho por suplantación de identidad.

El debate, que inició la mañana del miércoles 18 de febrero en los Tribunales de Heredia, está previsto para extenderse durante casi dos meses por la cantidad de testigos ofrecidos por el Ministerio Público. Se trata de 30 personas que, día a día, brindarán testimonio ante el Tribunal, conformado por los jueces Hanzel Araya Morales, Andrea Fonseca Sáenz y Guillermo Arce Arias.

El abogado de Buzano, Francisco Herrera, explicó a La Nación que no aportó ni un solo testigo porque allegados del imputado, por distintos motivos, decidieron no participar.

“Parientes, amigos de Jeremy, a la gente no le gusta venir a los juicios y les da miedo, nadie quiere ayudar a nadie, por lo peligroso, por todo este tipo de cosas”, dijo Herrera.

Jeremy Buzano, de 27 años, es el único sospechoso de asesinar a su pareja sentimental, Nadia Peraza, en febrero del 2024. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)

“Aquí estoy yo contra el mundo, contra este país. Estoy solito con él”, agregó.

El abogado indicó que defenderá a su cliente y solicitará su absolución con la misma prueba aportada por el Ministerio Público, la querella y la acción civil. Desde la mañana del miércoles, cuando se puso en marcha el debate, el abogado ha insistido en la inocencia de Buzano.

La Fiscalía acusó a Jeremy Buzano por 21 delitos, incluyendo femicidio, sustracción patrimonial, once estafas informáticas y ocho casos de suplantación de identidad. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)

Por su parte, el abogado representante de la familia de Nadia, Joseph Rivera, aseguró que, sin testigos, no conocen bien cómo Herrera defenderá el caso. El abogado agregó que espera que con el relato de cada testigo se vaya armando el rompecabezas que ayudará a esclarecer la muerte de Nadia.

De acuerdo con la Fiscalía, Buzano habría fragmentado el cuerpo de Nadia, su expareja, con quien tuvo una hija, y usó la tarjeta y el celular de la víctima para simular que seguía con vida. Nadie fue hallada sin vida en un refrigerador ubicado en el patio de la casa donde vivía el imputado.

El caso también incluye un historial de presuntas agresiones que la madre de Nadia, Marylin Esponoza, el exnovio de la joven y una compañera de trabajo han relatado con detalle desde el miércoles que inició el debate.

Entre los testigos que acudirán al juicio en los siguientes días figura el nombre de un adulto de apellido Vargas, quien habría mantenido una amistad con Buzano e incluso le habría brindado hospedaje.