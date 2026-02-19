Crímenes

‘Tengo miedo de que él me haga algo y la nena quede sola’, la frase que le confesó Nadia Peraza a un exnovio antes de morir asesinada

Durante el segundo día del juicio por el femicidio de Nadia Peraza, los testigos hablan del mundo de violencia en el que vivía la joven

Por Natalia Vargas
Jeremy Buzano, de 27 años, es el único sospechoso de asesinar a su pareja sentimental, Nadia Peraza, en febrero del 2024.
Jeremy Buzano, de 27 años, es el único sospechoso de asesinar a su pareja sentimental, Nadia Peraza, en febrero del 2024. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)







