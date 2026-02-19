Sucesos

Discusiones, golpes, llamadas a la Policía y visitas del PANI, madre de Nadia Peraza relata historial de violencia entre su hija y sospechoso de asesinarla

La madre brindó testimonio durante el juicio que se sigue contra el sospechoso de matar a su hija, de 21 años

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Juicio Nadia Peraza
Marilyn Espinoza, madre de Nadia Peraza, testificó este miércoles en los Tribunales de Heredia. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nadia PerazaJeremy Buzano Paisano
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.