Sucesos

Una bolsa de tejido humano, sangre y paredes destruidas: Esto encontró el propietario del apartamento donde habría sido asesinada Nadia Peraza

El quinto testigo aportado por el Ministerio Público rindió testimonio la mañana de este viernes ante el tribunal a cargo del juicio por el femicidio de Nadia Peraza

Por Natalia Vargas
El propietario del apartamento en el que vivió Nadia es el quinto testigo aportado por el Ministerio Público que rinde declaración ante el tribunal.
El propietario del apartamento en el que vivió Nadia es el quinto testigo aportado por el Ministerio Público que rinde declaración ante el tribunal. (Natalia Vargas/La Nación)







