Sucesos

José Francisco Herrera, el abogado que siempre se sienta del lado del presunto homicida

José Francisco Herrera lleva 36 años defendiendo casos de homicidio, pero siempre se sienta del lado del imputado. Esta semana defiende a Jeremy Buzano, el presunto asesino de Nadia Peraza

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Francisco Herrea, abogado de Jeremy Buzano Paisano. Buzano es el principal sospechoso de asesinar a Nadia Peraza.
Francisco Herrera, abogado de Jeremy Buzano Paisano. El sujeto es el principal sospechoso de asesinar a Nadia Peraza. (Natalia Vargas/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Francisco HerreraabogadohomicidiosNadia Perazaasesinos
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.