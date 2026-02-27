Sospechoso de matar a Nadia Peraza limpió la refrigeradora con restos humanos a las 2 de la madrugada, luego de quejas por malos olores

Jeremy Buzano Paisano, el único sospechoso de asesinar a Nadia Peraza, limpiaba la refrigeradora en la que se encontraron los restos de la joven durante la madrugada, cuando el mal olor ya molestaba al propietario de la vivienda y también llegaba hasta los vecinos.

A inicios de abril del 2024, cámaras de seguridad captaron a Buzano Paisano retirando una nevera blanca del apartamento en el que vivía con Nadia, en Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia. Nadia estaba desaparecida desde el 20 de febrero de ese año y Buzano contrató un servicio de mudanza que trasladó sus pertenencias y ese electrodoméstico a una casa en San Pablo de Heredia, en un barrio colmado de familias y estudiantes universitarios.

El día del allanamiento en esta casa, las autoridades cubrieron con cortinas blancas las verjas. La refrigeradora era visible desde la calle. (Alonso Tenorio)

Un hombre de apellido Vargas le dio posada y Jeremy colocó la refrigeradora en el patio de la vivienda, sin conexión a la corriente e incluso bajo la lluvia.

Este jueves, durante el sétimo día del juicio por el femicidio de Nadia, una agente del Organismo de Investigación Judicial de apellido Campos, a cargo del caso, narró ante el Tribunal que Vargas le comentó sobre el olor que emanaba de esa nevera. Se volvió insoportable con el paso de los días, contó.

Este hombre le habría pedido a Jeremy que, por favor, la limpiara. El imputado accedió, pero lo hizo a las 2 a. m., cuando todos en la casa dormían.

Buzano Paisano se ha presentado a todas las audiencias desde que inició el juicio el 18 de febrero del 2026 (Natalia Vargas)

Vargas, sin embargo, se percató de que Jeremy estaba limpiando el electrodoméstico a esa hora y le llamó la atención, aunque afirma que no salió de su cuarto ni se enteró sobre los detalles.

Esos fueron solo dos indicios que llevaron a Campos a sospechar de que los restos de Nadia estaban dentro de la nevera blanca, con sus puertas atadas con un mecate. El 17 de mayo del 2024, las autoridades judiciales confirmaron que el cuerpo de esta joven madre estaba allí, desmembrado.

Transcurrieron meses entre la desaparición de Nadia y el hallazgo. Campos afirma que fue tiempo suficiente para que Buzano cortara el cuerpo. “Es obvio que él tenía conocimiento de que si no encontrábamos el cuerpo era una desaparición y no un femicidio”, dijo.

Tras concluir la jornada de debate este jueves, el abogado de Buzano Paisano, José Francisco Herrera, declaró a este medio que su cliente es inocente y que desconocía lo que había dentro.