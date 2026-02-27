Sucesos

Sospechoso de matar a Nadia Peraza limpió la refrigeradora con restos humanos a las 2 de la madrugada, luego de quejas por malos olores

En esa misma nevera aparecieron los restos de Nadia, su expareja y madre de su hija, en mayo del 2024

Por Natalia Vargas
26-02-2026. Dos agentes del OIJ testificaron durante el sétimo día de juicio por el femicidio de Nadia Peraza.
El Ministerio Público le imputa a Buzano Paisano la comisión de 21 delitos. (Natalia Vargas/La Nación)







Natalia Vargas

