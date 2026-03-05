Sucesos

Padrastro de sospechoso de matar a Nadia Peraza se contradice sobre herida en la mano del sospechoso

Jeremy Buzano Paisano, el único sospechoso de matar a Nadia, tuvo una laceración en su mano izquierda durante la desaparición de la joven. Testigos han manifestado distintas versiones sobre cómo se cortó.

Por Natalia Vargas
04-03-2026. Padrastro de Jeremy Buzano paisano declara en el juicio por el femicidio de Nadia Peraza.
04-03-2026. Padrastro de Jeremy Buzano paisano declara en el juicio por el femicidio de Nadia Peraza. (Natalia Vargas/La Nación)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

