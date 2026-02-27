Sucesos

Agente del OIJ relata el hallazgo del cuerpo de Nadia Peraza dentro de una nevera en San Pablo

La funcionaria rindió testimonio en los Tribunales de Heredia, donde se sigue el juicio contra la expareja de la joven y único sospechoso de asesinarla, Jeremy Buzano Paisano

Por Natalia Vargas
26-02-2026. Dos agentes del OIJ testificaron durante el sétimo día de juicio por el femicidio de Nadia Peraza.
Agente del OIJ de apellido Campos testifica en los Tribunales de Heredia. (Natalia Vargas/La Nación)







