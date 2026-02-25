Sucesos

Hermano de Nadia Peraza relata episodio de violencia en casa de la víctima: ‘Me dijo que no bajara porque él tenía un cuchillo’

Nadia Peraza fue hallada sin vida dentro de un refrigerador en el patio de una vivienda en San Pablo de Heredia. El único sospechoso de su asesinato es su expareja.

Por Natalia Vargas
25-02-2026. Juicio de Nadia Peraza en los Tribunales de Heredia.
Jeremy Buzano Paisano, expareja de Nadia Peraza, permanece detenido desde mayo del 2024. (Natalia Vargas)







Jeremy Buzano PaisanoNadia PerazafemicidioTribunales de Heredia
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

