Editorial

Editorial: ‘U’ públicas deben acelerar cambios para justificar su batalla por el FEES

El país enfrenta un rezago en formación profesional que exige reformas urgentes en eficiencia y alineación con el mercado laboral. Aunque la matrícula y las becas han aumentado, decisiones cuestionadas han debilitado la confianza pública en las universidades

EscucharEscuchar
Por La Nación
FEES, tercera fecha de negociación
El 21 de abril pasado fue la tercera fecha de negociación del FEES 2027, en Casa Presidencial. Asistieron los rectores de las cinco universidades públicas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialFEESuniversidades
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.