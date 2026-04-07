El País

‘Es el peor escenario’: Ejecutivo ofrece a universidades públicas un 0% de aumento para el FEES 2027

Este 7 de abril, la comisión de enlace, integrada por el Ejecutivo y las universidades públicas, realizó la segunda negociación para definir el FEES 2027

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Por Fernanda Matarrita Chaves
negociación del FEES 2027
Los recotres de las universidades públicas se reunieron este 7 de abril con el Ejecutivo para continuar la negociación del FEES 2027. (JOHN DURAN/John Durán)







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FEES 2027
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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