‘Es el peor escenario’: Ejecutivo ofrece a universidades públicas un 0% de aumento para el FEES 2027

Los recotres de las universidades públicas se reunieron este 7 de abril con el Ejecutivo para continuar la negociación del FEES 2027.

Este 7 de abril, el gobierno presentó su propuesta de aumento para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 a las universidades públicas. El Ejecutivo planteó un incremento del 0%, cifra que no fue de recibo para los rectores de las casas de educación superior estatales, según informó una fuente a La Nación.

“Es el peor escenario”, dijo la persona con conocimiento de las negociaciones.

Para el 2027, la base de negociación es de¢593.484 millones; con la propuesta del gobierno la cifra quedaría en el mismo monto.

Mejor distribución

A mediados de marzo, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, quien preside la comisión de enlace integrada por el gobierno y las universidades públicas, afirmó que en esta negociación, buscarán, entre otros puntos, que los fondos que se destinan a las universidades se distribuyan de mejor manera.

“Vamos a seguir con el mismo tema de que se aumenten las becas a estudiantes en condición de pobreza; ojalá que estudien carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), principalmente, no solo dentro de la gran Área Metropolitana, sino fuera, y que haya una mayor inversión en las sedes. También que se bajen los tiempos de graduación. Vamos a insistir en eso siempre y en que haya una mejor distribución del FEES entre las universidades”, comentó anteriormente.

Asimismo, la negociación se realiza mientras los rectores de las universidades públicas discuten una nueva distribución del porcentaje del fondo, actualmente se divide de la siguiente manera:

Segunda sesión

En esta segunda reunión, realizada en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en Pavas, participaron:

Del Ejecutivo: Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación; Rudolf Lücke Bolaños, ministro de Hacienda; Paula Bogantes Zamora, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y Marlon Navarro Álvarez, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

De las universidades públicas: María Estrada Sánchez, rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC); Rodrigo Arias Camacho de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); Jorge Herrera Murillo de la Universidad Nacional (UNA); Carlos Araya Leandro de la Universidad de Costa Rica (UCR) y William Rojas Meléndez de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Asimismo, participó María Ortega Zamora, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios.

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