El País

FEES 2027: Así vislumbran la negociación los rectores de las U públicas tras primera y conciliadora sesión

Negociación inició este 17 de marzo, tres meses antes de lo habitual

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Inicio de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, FEES 2027
Los rectores de las cinco universidades públicas iniciaron este 17 de marzo la negociación del FEES 2027 con representantes del poder Ejecutivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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