FEES 2027: Así vislumbran la negociación los rectores de las U públicas tras primera y conciliadora sesión

Los rectores de las cinco universidades públicas iniciaron este 17 de marzo la negociación del FEES 2027 con representantes del poder Ejecutivo.

Este 17 de marzo se realizó el primer encuentro de la Comisión de Enlace, integrada por el Ejecutivo y las universidades públicas, para negociar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES 2027). Tras el encuentro, ambas partes afirmaron sentirse cómodas con lo acontecido.

Ante consultas de La Nación, los rectores de las universidades públicas afirmaron que vislumbran una negociación positiva, aun cuando el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lanzó criticas a estas casas de enseñanza estatales, haciendo énfasis en la Universidad de Costa Rica (UCR) y su rector Carlos Araya Leandro.

Esa vez, el 4 de marzo, Chaves sugirió al ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, adelantar la negociación aprovechando que “el hierro está caliente” y la inflación negativa.

Este año, las negociaciones iniciaron tres meses antes de lo habitual, lo que el ministro Sánchez atribuye a la formulación en paralelo del Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto.

Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), aseguró que tienen la esperanza de marcar un giro en esta negociación y proponer al gobierno ser socios estratégicos para el desarrollo del país, partiendo de la capacidad de las universidades de generar conocimiento, investigación, innovación y la formación de recurso humano altamente calificado.

“Esperamos que el FEES pueda crecer y que nos pueda ayudar no solo a cumplir nuestra misión, sino a seguir aportando desarrollo regional, seguir permitiendo abrir nuevas carreras y nuevas opciones para la formación de la sociedad en concepto de educación a lo largo de la vida”, dijo Herrera.

Por su parte, María Estrada Sánchez, rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), comentó que para ella es positivo que la negociación inicie antes, porque esto permitirá que las universidades preparen su presupuesto con anticipación.

“Anhelo poner sobre la mesa que el FEES regrese a ser un acuerdo plurianual como era antes del 2017, que nos permita planificar a un mediado plazo”, comentó Estrada.

Sobre las declaraciones del presidente Chaves y si “una universidad afecta a otra”, la rectora comentó que al ser un sistema, si atacan a una casa de enseñanza, las atacan a todas; no obstante, resaltó la labor del TEC.

“La negociación es con todo el sistema, con las cinco universidades. Nuestro indicadores ahí están, nuestros resultados e informes están en la Contraloría General de la República (CGR), ante nuestra comunidad, ante el país mismo, en el marco de la transparencia (...) y también de los grandes resultados que al menos desde el Tecnológico damos”, afirmó Estrada.

En la misma línea y tras consultarle si cree que las polémicas por la administración de los recursos en la UCR podrían afectar la negociación, Carlos Araya Leandro lo descartó. Estimó que es una negociación en la que los rectores y la rectora entran como un equipo de trabajo dispuesto a dialogar y a dar el punto de vista de lo que debe ser el FEES no solo para el 2027, sino para el próximo quinquenio.

La base para el FEES 2027 es de ¢593.484 millones; sobre ese monto, representantes del gobierno, los rectores de las universidades públicas y representación estudiantil deberán negociar el aumento para el 2027.

La próxima sesión se realizará el 7 de abril en las instalaciones de Conare, en Pavas.

El jerarca del MEP destacó que durante esta sesión se cumplió con todo lo dispuesto en la agenda. A su lado, María Ortega Zamore, representante estudiantil y quien manifestó sentirse satisfecha tras esta primera sesión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Primera sesión

En esta primera reunión, realizada en las instalaciones del Ministerio de Educación Pública (MEP), en Paseo Colón, participaron:

Del Ejecutivo: Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación; Rudolf Lücke Bolaños, ministro de Hacienda; Paula Bogantes Zamora, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y Marlon Navarro Álvarez, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

De las universidades públicas: María Estrada Sánchez, rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC); Rodrigo Arias Camacho de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); Jorge Herrera Murillo de la Universidad Nacional (UNA); Carlos Araya Leandro de la Universidad de Costa Rica (UCR) y William Rojas Meléndez de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Asimismo, participó María Ortega Zamora, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios.