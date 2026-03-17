El País

Ministro de Educación sobre FEES 2027: ‘Vamos a insistir en que haya una mejor distribución entre las universidades’

Negociación iniciará este 17 de marzo, tres meses antes de lo usual, tras una solicitud del presidente Rodrigo Chaves, que aprovechó ese mismo mensaje para criticar el uso de los fondos en la UCR. Jerarca del MEP atribuye adelantamiento a otras razones

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Tercera negociación del FEES 2026
Este 17 de marzo iniciará la negociación del FEES 2027 entre el Ejecutivo y las universidades públicas. En la imagen aparecen Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, y Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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