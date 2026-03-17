Ministro de Educación sobre FEES 2027: ‘Vamos a insistir en que haya una mejor distribución entre las universidades’

Este 17 de marzo iniciará la negociación del FEES 2027 entre el Ejecutivo y las universidades públicas. En la imagen aparecen Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, y Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación.

La negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 iniciará este 17 de marzo, luego de que el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, convocara anticipadamente a la Comisión de Enlace, integrada por miembros del Ejecutivo y representantes de las universidades públicas. El jerarca afirmó que buscarán, entre otros puntos, que los fondos que se destinan a las universidades se distribuyan de mejor manera.

“Vamos a seguir con el mismo tema de que se aumenten las becas a estudiantes en condición de pobreza; ojalá que estudien carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) principalmente, no solo dentro del Gran Área Metropolitana, sino fuera, y que haya una mayor inversión en las sedes, pero también que se bajen los tiempos de graduación. Vamos a insistir en eso siempre y en que haya una mejor distribución del FEES entre las universidades”, comentó.

Tras la entrevista, se solicitó al jerarca ampliar el tema de la distribución del FEES entre las universidades; no obstante, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Actualmente, el fondo se reparte de la siguiente forma:

Universidad de Costa Rica: 49,96%.

49,96%. Instituto Tecnológico de Costa Rica: 11,22%.

11,22%. Universidad Nacional: 20,79%.

20,79%. Universidad Estatal a Distancia: 9.47%.

9.47%. Universidad Técnica Nacional: 6.80%.

6.80%. Consejo Nacional de Rectores (Conare): 1.57%.

1.57%. Áreas de docencia e investigación: 0,19%.

Negociación tres meses antes

La primera reunión para la negociación del FEES 2027 fue convocada el seis de marzo, dos días después de que el presidente Rodrigo Chaves le sugiriera al jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) convocar con celeridad las negociaciones, esto después de criticar al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro.

El mandatario citó el monto gastado por la UCR, de más de ¢800.000, en un restaurante en un periodo de tres meses, gasto que la universidad alegó que corresponde a atenciones oficiales vinculadas a relaciones internacionales, cooperación académica, innovación universitaria y diálogo institucional.

Chaves también señaló el pago retroactivo, por ¢7.876 millones, que la UCR aprobó alegando que un fallo de la Sala Constitucional les facultó para hacerlo, aun cuando la Contraloría General de la República (CGR) sostiene que la entidad debe sujetarse a ley aprobada en pandemia para contener gastos.

Tras hablar del monto destinado al FEES, cuya base de negociación para el 2027 es de ¢593.484 millones, el presidente Chaves lanzó la sugerencia a Sánchez diciendo que aprovechara ahora que el hierro está caliente y que la inflación es negativa.

Consultado, el ministro de Educación afirmó que la convocatoria temprana no es una respuesta directa a la solicitud del mandatario; según dijo, más bien se debe a que quieren que el Plan Nacional de Desarrollo y la formulación del presupuesto 2027 estén alineados; por ello, les interesa adelantar la negociación del FEES.

Sobre lo dicho por Chaves del hierro caliente y la inflación negativa, el jerarca del MEP comentó que la variable de la inflación es clave para iniciar las negociaciones.

“Es decir, la pregunta es, si la inflación es cero o negativa, ¿cuánto es el valor real del FEES que se ha perdido? Y sobre la base de eso es que vamos a empezar la negociación”, afirmó el economista.

Sobre las polémicas alrededor de la Universidad de Costa Rica, Sánchez comentó que cuando existen denuncias y salen casos relacionados con que “los recursos no están siendo bien aprovechados” o que se gastan en “cenas, almuerzos, salarios excesivos y anualidades”, se plantea que la situación no es la correcta y que no es hacia donde se quiere invertir el FEES 2027.

“Entonces, es en este contexto en que nosotros nos vamos a enfrentar a este FEES, en un contexto en el cual existen denuncias y existen casos de mal uso de los recursos públicos que van a las universidades y por eso es que este FEES, en particular, va a traer esa connotación”, añadió.

Tras consulta de este medio, el jerarca reiteró que la Constitución Política es clara en que el Fondo Especial para la Educación Superior no puede disminuir con respecto al año anterior. Lo que se discutirá en esta negociación es “un posible incremento”.

“Y ese posible incremento siempre va a depender del comportamiento de la economía, de las finanzas públicas, del comportamiento de la inflación y de no firmar un cheque en blanco”, dijo.

La Comisión de Enlace se reunirá este 17 de marzo en las instalaciones del MEP, en Paseo Colón. (Jose Cordero/José Cordero)

La agenda de la primera sesión del FEES 2027

Para esta primera sesión, a diferencia de las anteriores, el ministro comentó que la agenda estará cargada y que espera que en la segunda reunión, tanto el Ejecutivo como los representantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare), lleven una propuesta del posible incremento para el fondo.

Estos serán los temas abordados en el primer encuentro: