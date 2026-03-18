Universidades públicas se dividen en dos grupos para discutir una distribución diferente del FEES

Los cinco rectores de las universidades públicas discuten en un Conare ampliado una redistribiución de los fondos del FEES. El TEC, la UTN y la UNED aspiran a recibir un mayor porcentaje del fondo.

Las cinco universidades públicas discuten una nueva distribución del Fondo para la Educación Superior (FEES). La rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), así como los rectores de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN), aspiran a recibir un mayor porcentaje para las casas de enseñanza que dirigen.

Así lo adelantó el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, en una entrevista con La Nación el 10 de marzo. La posible redistribución de fondos se discute en un consejo ampliado del Consejo Nacional de Rectores (Conare) del que él es parte.

En otro grupo, comentó, están la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), que hasta ahora, son las que reciben el mayor porcentaje del FEES.

Actualmente, esta es la distribución de fondos para las universidades.

Universidad de Costa Rica: 49,96%.

49,96%. Universidad Nacional: 20,79%.

20,79%. Instituto Tecnológico de Costa Rica: 11,22%.

11,22%. Universidad Estatal a Distancia: 9.47%.

9.47%. Universidad Técnica Nacional: 6.80%.

6.80%. Consejo Nacional de Rectores (Conare): 1.57%.

1.57%. Áreas de docencia e investigación: 0,19%.

Según Sánchez, si la redistribución se aprueba en el Conare ampliado, es probable que quede en pie para el FEES 2027, cuya negociación inició este 17 de marzo.

El argumento de los rectores que solicitan más fondos

Jorge Herrera Murillo, presidente de Conare y también rector de la UNA, comentó que efectivamente están abordando el tema de la redistribución del FEES.

“Creemos que las universidades que históricamente han tenido acceso a menor recurso necesitan tener una mayor posibilidad de crecimiento”, aseguró.

Herrera comentó que en el próximo Conare ampliado, que se realizará el 24 de marzo, se establecerán premisas y principios que permitan avanzar mecanismos para el establecimiento de fondos de equidad que propicien lograr la redistribución de manera efectiva.

María Estrada Sánchez, rectora del TEC, afirmó que su aspiración es que el porcentaje que se destine al TEC pase del 11,22% al 20%.

“De inmediato comprendemos que no se puede, pero esperamos contar mínimo con el 20% del incremento que el gobierno apruebe”, afirmó la jerarca.

Estrada comentó que con el aumento priorizarían becas, mantenimiento y renovación de equipo científico y tecnológico, así como remozamiento de infraestructura de vida estudiantil y laboratorios especializados.

“Además de ampliar nuestra cobertura hacia regiones Chorotega y Brunca”, dijo.

En la misma línea, William Rojas Meléndez, rector de la UTN, comentó que la solicitud de una nueva distribución del FEES está fundamentada en la necesidad de avanzar hacia una mayor equidad entre las universidades públicas.

“(...) Debo señalar que enfrentamos limitaciones de recursos que nos impiden avanzar al ritmo que el país requiere. Una redistribución más justa del FEES nos permitiría atender estas necesidades, consolidar iniciativas en marcha y generar nuevas oportunidades de crecimiento institucional”, comentó.

Rojas agregó que si reciben más recursos, podrían abrir posibilidades de expansión y así tener mayor presencia en las regiones.

La Nación hizo la misma consulta a Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED; no obstante, se está a la espera de su respuesta.

María Estrada, rectora del TEC, espera que con la nueva distribución el TEC pueda recibir un 20% del FEES. En la imagen la acompañan, en el centro, Carlos Araya, de la UCR, y Jorge Herrera, de la UNA. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué dicen la UNA y la UCR?

Con respecto a la posición de la UNA, Jorge Herrera reiteró que reciben casi el 21% del dinero del FEES y que los aportes que podrían hacer en el redistribución tienen que ir “orientados a ese ideal de poder alcanzar una condición de equidad entre todas las universidades”.

Por su parte, Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, comentó: “Como Universidad, participaremos en ese espacio con una posición responsable, abierta al diálogo, y en la línea de que este tipo de decisiones debe basarse en criterios técnicos y en la sostenibilidad del sistema de educación superior pública en su conjunto”.