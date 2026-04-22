El País

¿Cómo se reparte el FEES? El choque entre el gobierno de Rodrigo Chaves y los rectores lo pone en el centro del debate

Explicamos cómo funciona el FEES en Costa Rica, por qué se rompió la negociación para 2027 y cuáles son los pasos a seguir.

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Por Yucsiany Salazar
FEES, tercera fecha de negociación
Casa Presidencial, Zapote. Tercera fecha de negociación del FEES 2027. El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, encabezó la Comisión de Enlace, integrada por miembros del Ejecutivo y representantes de las universidades públicas. Los rectores presentes, integrados en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), fueron: Jorge Herrera Murillo, Universidad Nacional (UNA); Carlos Araya Leandro, Universidad de Costa Rica (UCR); María Estrada Sánchez, Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC); Rodrigo Arias Camacho, Universidad Estatal a Distancia (UNED) y William Rojas Meléndez, Universidad Técnica Nacional (UTN). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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