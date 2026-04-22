Rectores de universidades públicas afirman que para ellos no ha terminado la negociación del FEES 2027: en esto se basan

Los rectores de las universidades públicas afirmaron que para ellos no ha terminado la negociación del FEES 2027.

Para los rectores de las universidades públicas, la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 no ha terminado.

Así lo afirmaron luego de que el gobierno levantara, “de manera unilateral”, las negociaciones para definir el monto para el año entrante y afirmara que se definirá en la Asamblea Legislativa por segunda vez en la historia.

Los rectores se basan en el artículo II del acuerdo firmado en la negociación del FEES 2026, que estipula que en julio de este 2026 se revisará la inflación acumulada y que si supera el 1% y llega hasta un 1,5%, el incremento sería considerado en la base de cálculo del FEES 2027.

El acuerdo está firmado, entre otros, por el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández y por Nogui Acosta Jaén, ahora exministro de Hacienda.

“Ese artículo lo que establece es que si la inflación sube del 1 y hasta un 1,5, quiere decir que hay 0.5% adicional que se puede sumar a la base del FEES 2027. Si el FEES que tenemos actualmente (¢593.484 millones correspondientes al FEES 2026) se va a la Asamblea Legislativa, el FEES actual no incorporaría ese 0,5% y por lo tanto no tendríamos el cumplimiento del artículo 85 de la Constitución Política, que dice que el FEES del año siguiente no puede ser menor que el año anterior", explicó Jorge Herrera, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Nacional (UNA).

Acuerdo de Conare, firmado por el Ejecutivo y los rectores de las universidades públicas, en el que se habla de una revisión de la inflación en julio 2026. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Tras lo ocurrido este martes, el presidente del Conare comentó que van a analizar la situación y explorar una estrategia para ver cómo las universidades abordarán el tema.

“Vamos a emprender una lucha para defender el presupuesto para la educación superior. Estamos hablando de una inversión estratégica país y no de un gasto, como se ha querido hacer ver”, agregó.

El gobierno levantó las negociaciones del FEES 2027 y afirmó que ahora se definirá en la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rodrigo Chaves intervino en la negociación

Luego de que los representantes del Consejo Nacional de Rectores presentaran su contrapropuesta y solicitaran un aumento del 2,94% (más de ¢17.000 millones) sobre la base de negociación del ¢593.484 millones, la tarde de este martes en la negociación realizada en Casa Presidencial, el Ejecutivo envió un mensaje por medio del chat de prensa de Presidencia comunicando que “levantaban las negociaciones ante las demandas irracionales y abusivas de los rectores”.

La propuesta del gobierno era un aumento del 0%, sin embargo, este martes 21 de abril, durante la sesión de negociación en Casa Presidencial, el presidente Rodrigo Chaves intervino, junto a la presidenta electa, Laura Fernández, y les dijo a los rectores que podría haber un aumento si cambiaban la redistribución, de esta manera, las universidades que reciben menos, tendrían más fondos.

No obstante, en su propuesta, según dijo Jorge Herrera, los porcentajes planteados eran de 20% y 40% provenientes de la UNA y la Universidad de Costa Rica (UCR), pues son las casas de educación superior que más presupuesto reciben: 20% y 50% respectivamente.

Herrera y los demás rectores consideran que esto es imposible, pues eso implicaría cerrar escuelas de las universidades, despedir funcionarios y no atender a estudiantes con carrera a medio concluir.

“Cuando el presidente nos visita en la comisión de enlace (...) me solicita que me refiera a la negociación y cómo la veo, le hice un resumen porque no sé si conoce todos los resultados de los indicadores logrados por las universidades y que este mismo gobierno, con doña Laura (Fernández) como ministra del Mideplán, ayudó a construir; hago la presentación de indicadores y el señor presidente lo que me dice es: ‘sí, muchas gracias, pero esos datitos de tiquetes de supermercado no es lo que a mí me interesa’”, afirmó Herrera.

El presidente de Conare agregó que la experiencia de lo vivido en Casa Presidencial demostró que el gobierno no tiene interés en fortalecer la educación ni la educación superior pública.