Fracaso en negociación del FEES 2027: gobierno levanta sesión tras propuesta de las U públicas; aumento se definirá en el Congreso

Jorge Herrera, presidente del Conare, lamentó “la falta de voluntad” del gobierno y calificó de unilateral la decisión de terminar con las negociaciones del FEES.

Fracasó la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027. El Ejecutivo levantó la sesión luego de conocer la contrapropuesta de las universidades públicas. El Consejo Nacional de Rectores (Conare) solicitó un incremento del 2,9%, lo que representaría poco más de ¢17.000 millones adicionales a la base de negociación de ¢593.484 millones.

“El gobierno de la República anuncia el levantamiento de las negociaciones en torno al FEES ante las demandas irracionales y abusivas de los rectores de las universidades”, dice un comunicado difundido por el chat de Casa Presidencial.

Jorge Herrera, presidente del Conare, lamentó “la falta de voluntad” del gobierno y calificó de unilateral la decisión de terminar con las negociaciones.

Reclamó que las negociaciones iniciaran de manera anticipada y recordó que lo usual es que el FEES se negocie con el gobierno entrante y no con el saliente.

La tarde de este 21 de abril, la comisión de enlace se reunió por tercera vez para negociar el FEES 2027. A la izquierda, los cinco rectores de las universidades públicas, a la derecha y frente a ellos, los representantes del gobierno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ante la falta de acuerdo, lo que corresponde es que el FEES 2027 se defina en la Asamblea Legislativa, tal y como pasó en el 2024 para el FEES 2025.

El camino en la Asamblea Legislativa distaría de ser sencillo para las universidades públicas. El debate sobre el aumento en los fondos pasaría a la Comisión de Hacendarios, donde a partir del 1.° de mayo el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) tendría mayoría con seis de los 11 diputados.

Si la Comisión adopta la línea del gobierno, el resultado sería un incremento del 0%, es decir, se mantendrían los ¢593.484 millones para el 2027.

Durante el encuentro de negociación, el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández, se presentaron en la reunión.

Los rectores y la rectora solicitaron un incremento del 2,9%, lo que representaría poco más de ¢17.000 millones adicionales a la base de negociación de ¢593.484 millones. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

“El gobierno de la República anuncia el levantamiento de las negociaciones en torno al FEES ante las demandas irracionales y abusivas de los rectores de las universidades”, dice un comunicado difundido por el chat de Casa Presidencial. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

“Decisión unilateral”

Tras levantar la negociación, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, afirmó que la solicitud de las universidades públicas es inalcanzable y recordó la necesidad de que las universidades estatales redistribuyan el presupuesto que reciben. Ejemplificó que la Universidad de Costa Rica se queda con el 50% y la Universidad Nacional con 20%.

Comentó que el Tecnológico de Costa Rica percibe la mitad de lo que la UNA y la quinta parte de la UCR.

Jorge Herrera reveló que durante la reunión se les comentó que podía haber aumento siempre y cuando la redistribución cambiara; no obstant;e, posteriormente les comunicaron que las negociaciones se levantaban.

Herrara afirmó que el presidente Rodrigo Chaves, quien intervino en la reunión, propuso incluso porcentajes de redistribución; sin embargo, comentó que esto no es viable porque representaría que universidades como la UCR y la UNA tuvieran que cerrar escuelas.

La rectora y rectores aseguraron que continuarán actuando como grupo y que irán hacia una redistribución paulatina y progresiva, tema que ya abordan en Conare.

“El gobierno tiene intención de que seamos una carnicería, y que (las universidades) estemos unas contra otras”, agregó Herrera.

Tercer encuentro

La tarde de este 21 de abril, la rectora y rectores de las cinco universidades estatales, así como la representante estudiantil, se reunieron con jerarcas del gobierno, encabezados por el ministro de Educación Leonardo Sánchez Hernández, para presentar la contrapropuesta a lo propuesto por el Ejecutivo el 7 de abril: un 0% de aumento sobre la base de negociación.

La negociación se llevó a cabo mientras decenas de estudiantes se congregaron en las afueras de Casa Presidencial para manifestarse contra la propuesta del Ejecutivo de aumentar un 0% al FEES 2027.

Decenas de estudiantes de las universidades públicas se manifestaron en las afueras de Casa Presidencial, en Zapote. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En esta tercera reunión, que se llevó a cabo en las instalaciones de Casa Presidencial, en Zapote, participaron:

Por el Poder Ejecutivo: Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación; Rudolf Lücke Bolaños, ministro de Hacienda; Orlando Vega Quesada, viceministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y Marlon Navarro Álvarez, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

Por las universidades públicas: María Estrada Sánchez, rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC); Rodrigo Arias Camacho, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); Jorge Herrera Murillo, de la Universidad Nacional (UNA); Carlos Araya Leandro, de la Universidad de Costa Rica (UCR), y William Rojas Meléndez, de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Además, participó María Ortega Zamora, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios.