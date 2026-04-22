El País

Fracaso en negociación del FEES 2027: gobierno levanta sesión tras propuesta de las U públicas; aumento se definirá en el Congreso

Universidades públicas solicitaron incremento de 2,94%, es decir más de ¢17.000 millones. Propuesta de administración Chaves Robles era aumentar 0%

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Por Fernanda Matarrita Chaves
FEES, tercera fecha de negociación
Jorge Herrera, presidente del Conare, lamentó “la falta de voluntad” del gobierno y calificó de unilateral la decisión de terminar con las negociaciones del FEES. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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FEES 2027
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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