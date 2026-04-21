Estudiantes de U públicas se manifiestan en las afueras de de Casa Presidencial para oponerse a un aumento del 0% del FEES 2027

Estudiantes de las universidades públicas se manifiestan en las afueras de Casa Presidencial contra el 0% de aumento para el FEES 2027 que propone el gobierno.

Decenas de estudiantes protestan en las afueras de Casa Presidencial contra la propuesta del gobierno de aumentar 0% el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

La tarde de este 21 de abril, la rectora y rectores de las universidades públicas, representación estudiantil y jerarcas del gobierno, encabezado por el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, mantienen la tercera reunión para negociar el FEES 2027.

Los jerarcas de las casas de educación superior estatal presentarán su contrapropuesta de aumento al gobierno.

Mientras esto ocurre, con megáfonos y cánticos los alumnos manifiestan su oposición a que no haya aumento para las universidades públicas.

“Estamos como movimiento estudiantil en defensa de la educación pública en general. Nos oponemos a la propuesta del gobierno de un 0% de aumento para el FEES 2027″, comentó Mariel Rojas, presidenta de la Federación de estudiantes de la UCR.

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La estudiante comentó que los alumnos exigen un adecuado financiamiento y que esta petición se respalda en las necesidades del estudiantado para tener, entre otras cosas, una infraestructura digna para estudiar, así como personal docente capacitado para enseñar.

“Esto no puede pasar si las universidades públicas no tienen respaldo estatal necesario”, agregó.

Oficiales de la Fuerza Pública permanecen detrás de barreras metálicas que impiden que los estudiantes puedan movilizarse más allá que el frente de Casa Presidencial. La Policía de Tránsito mantiene cerrada la calle.

Con la propuesta de aumento de 0% del gobierno, el FEES 2027 quedaría en ¢593.484 millones, mismo monto que el otorgado para este 2026.