Hoy se decide si aumento del FEES 2027 se define en la Asamblea Legislativa: esto es lo que pasaría si va al Congreso

Este 21 de abril, el gobierno escuchará la contrapropuesta de las universidades públicas para el aumento del FEES 2027, en caso de que no la acepten, el fondo se decidirá en la Asamblea Legislativa.

Este 21 de abril se definirá si el aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) termina, por segunda vez en la historia, en manos de la Asamblea Legislativa.

Hoy, rectores y estudiantes presentarán su propuesta al gobierno, en medio de una negociación marcada por la propuesta oficial de un aumento del 0%.

En caso de que el Ejecutivo no acoja la propuesta de los rectores, corresponderá a la Asamblea Legislativa aprobar o rechazar un incremento sobre la base de negociación de ¢593.484 millones.

El camino en Cuesta de Moras distaría de ser sencillo para las universidades públicas. El debate sobre el aumento en los fondos pasaría a la comisión de Hacendarios, donde a partir del 1.° de mayo el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) tendría mayoría con seis de los 11 diputados.

Si la comisión adopta la línea del gobierno, el resultado sería un incremento del 0%, es decir, se mantendrían los ¢593.484 millones para el 2027.

El 7 de abril, tras la segunda reunión para negociar el FEES 2027, el jerarca del MEP, Leonardo Sánchez Hernández, recordó que existe la posibilidad de que el Fondo Especial para la Educación Superior lo defina la Asamblea Legislativa, tal y como ocurrió en el 2024 con el FEES del 2025.

Asamblea Legislativa decidió el incremento del FEES 2025

En el 2024, cuando el gobierno y las universidades fracasaron en la negociación de los fondos, la Asamblea Legislativa tuvo que definir el incremento.

En aquel momento, la comisión de Hacendarios terminó por aprobar un aumento de 2%, que representaba ¢11.521 millones, gracias a un acuerdo entre los legisladores de Liberación Nacional, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana, quienes ocupaban siete de las 11 sillas de ese foro legislativo.

El aumento concedido por los diputados fue superior al 1% ofrecido por la administración Chaves Robles, pero a la fecha ese dinero no se ha girado.

Incluso, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda por no girar los recursos correspondientes al aumento del 2% del FEES del 2025: la Sala Constitucional lo declaró con lugar.

En el 2024, los rectores ofrecieron su conferencia de prensa en las afueras de Casa Presidencial, esto tras una tensa negociación con el gobierno. (Rafael Pacheco Granados)

La negociación de este 21 de abril se realizará en Casa Presidencial, en Zapote. La última vez que una sesión de negociación del FEES se realizó allí fue el 16 de agosto del 2024.

Aunque inicialmente se había acordado realizar la sesión en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), la entonces ministra de Educación, Anna Katharina Müller, anunció que el encuentro se trasladaría a Casa Presidencial, tras considerar que el Consejo Nacional de Rectores no garantizó la seguridad de los funcionarios públicos.Esto ocurrió luego de que universitarios se manifestaran contra Müller dentro de Conare, lo que derivó en un zafarrancho.