El País

Hoy se decide si aumento del FEES 2027 se define en la Asamblea Legislativa: esto es lo que pasaría si va al Congreso

Este 21 de abril, rectores de las universidades públicas presentarán su contrapropuesta de incremento al gobierno que anteriormente propuso 0%.

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
segunda fecha de negociación del FEES 2027
Este 21 de abril, el gobierno escuchará la contrapropuesta de las universidades públicas para el aumento del FEES 2027, en caso de que no la acepten, el fondo se decidirá en la Asamblea Legislativa. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.