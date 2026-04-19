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Lucha por el FEES: por qué el discurso estudiantil ya no convence

El FEES ha sido percibido por muchos sectores como un gasto excesivo y ajeno a las necesidades actuales del país. Como estudiante, resulta doloroso constatar que luchas que nacieron bajo causas nobles hoy sean percibidas como caprichos de un grupo selecto de la ciudadanía

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Por José Alonso Sánchez Vargas
Marcha por el FEES
Defender el presupuesto de las universidades públicas no puede seguir reduciéndose a consignas vacías o a confrontaciones estériles. Con el paso de los años, ese enfoque solo ha contribuido a deteriorar la imagen del movimiento estudiantil. (Foto de archivo de marcha en 2024). (Alonso Tenorio)







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