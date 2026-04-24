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¿Una lista de supermercado, señor presidente?

La negociación del FEES no es una discusión contable. Nunca lo ha sido. Es, ante todo, una decisión sobre el rumbo del país

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Por Jorge Herrera Murillo
FEES, tercera fecha de negociación
El pasado 21 de abril tuvo lugar, en Zapote, la tercera fecha de negociación del FEES 2027, con la participación de los rectores de las universidades públicas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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