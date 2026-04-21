El País

¿Qué es el FEES en Costa Rica y por qué resulta clave para las universidades públicas?

El fondo estatal garantiza recursos a universidades públicas y define su financiamiento anual mediante una negociación entre Gobierno y rectores

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Por Paula Córdoba
12/03/2024. Universidad de Costa Rica, San Pedro. Hora: 10:00 a.m. Fotografías del campus de la Universidad de Costa Rica (UCR), ubicada en San Pedro de Montes de Oca. Fotos: Mayela López
El FEES es el fondo que financia universidades públicas en Costa Rica y se negocia cada año entre el Gobierno y autoridades académicas. (MAYELA LOPEZ)







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Paula Córdoba

Paula Córdoba

Graduada en la Universidad Internacional de las Américas. Anteriormente, laboró en las secciones de Investigación, Política y Sucesos y Judiciales de La Nación. En 2021, ganó el Premio Alberto Martén Chavarría de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham).

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