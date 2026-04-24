Presidenta de la FEUCR a Laura Fernández: ‘Esperamos un gobierno más abierto al diálogo con la educación pública’

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), Mariel Rojas, hizo un llamado a la presidenta electa, Laura Fernández, en el marco de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La estudiante indicó a Fernández que “las personas estudiantes esperamos y tenemos la expectativa, la exigencia de que ella ejerza un Gobierno de la República que sea mucho más abierto al diálogo y objetivo con respecto a lo que se plantea en la educación superior pública”.

Las declaraciones de Rojas surgen luego de que el presidente Rodrigo Chaves propusiera un aumento del 0% en el FEES, a menos de que haya una redistribución del fondo entre las universidades.

Al respecto, la presidenta de la Feucr argumentó que el Poder Ejecutivo no puede intervenir en la redistribución del FEES, debido a que es un derecho constitucional de las casas de estudio, a través del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Este viernes, la UCR convocó una marcha que llegará a Casa Presidencial en defensa de un aumento adecuado en el FEES.

“La postura que ha tenido Rodrigo Chaves ha sido totalmente cerrada y buscando imponer un orden dentro de las negociaciones del FEES y una posición burlesca hacia las universidades públicas”, dijo.

Rojas señaló que, para el movimiento estudiantil, es “totalmente inaceptable” que el mandatario se involucre y pretenda imponer su criterio.

“Ya desde ese momento estamos en un error político y jurídico enorme. Eso responde a que el artículo 185 de la Constitución Política dice que en temas de redistribución del FEES están encargadas únicamente las universidades”, señaló.