El País

Presidenta de la FEUCR a Laura Fernández: ‘Esperamos un gobierno más abierto al diálogo con la educación pública’

Declaraciones se dan tras la propuesta del 0% de aumento al FEES, por parte del Ejecutivo

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Por Cristian Mora
FEUCR
(UCR/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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