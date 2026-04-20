El País

Cuánto tardan en graduarse en universidades públicas de Costa Rica: Conare revela los datos

Conare publica tiempos de graduación en universidades públicas y responde a presión del Gobierno por reducir plazos en medio del debate por el FEES

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Por Fernanda Matarrita Chaves
UNA Universidad Nacional Fachada Campus Heredia
Estos son los tiempos que, en promedio, les toma a los estudiantes de la UNA, UCR, TEC, UNED y UTN graduarse de las universidades públicas. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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