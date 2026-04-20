Cuánto tardan en graduarse en universidades públicas de Costa Rica: Conare revela los datos

Estos son los tiempos que, en promedio, les toma a los estudiantes de la UNA, UCR, TEC, UNED y UTN graduarse de las universidades públicas.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) reveló el tiempo promedio que están tardando los estudiantes de las universidades estatales de Costa Rica en graduarse.

Jorge Herrera Murillo, presidente de Conare y rector de la Universidad Nacional (UNA) afirmó que, en promedio, los alumnos de la UNA, Universidad de Costa Rica (UCR), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad Técnica Nacional (UTN) demoran los siguientes tiempos en obtener sus titulaciones:

Pregrado: 3,7 años.

Bachillerato: 5,2 años.

Licenciatura: 6,2 años.

Según Herrera, la duración de los procesos formativos “no reduce los estándares académicos de calidad”.

La información fue dada a conocer un día antes de que Conare le presente al gobierno su propuesta de aumento para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027. El Ejecutivo propuso “un incremento” del 0%.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores resaltó que la calidad académica no debe sacrificarse en aras de la velocidad, en el contexto de la petición del gobierno en reducir los tiempos de graduación.

Añadió que los vacíos con los que los estudiantes están llegando a las universidades, derivados por la pandemia de la Covid-19, produce que los estudiantes requieran mayor acompañamiento para que alcancen la titulación.

Tal y como dio a conocer La Nación días atrás, universidades públicas y privadas afirman que, aun este 2026, los nuevos ingresos están llegando con importantes rezagos en lectoescritura, matemáticas, ciencias, inglés e incluso habilidades para la vida.