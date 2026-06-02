Editorial

Editorial: Inminente parálisis de la Sala Cuarta enciende nuevas alarmas democráticas

Al impedir el nombramiento de magistrados suplentes, el oficialismo amenaza con hacer inoperante el alto tribunal. Su maniobra legislativa golpea al Poder Judicial, pero, más todavía, los derechos básicos de los ciudadanos

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Por La Nación
Elección y cambio de Directorio legislativo para el periodo 2026-2027
En la elección de los magistrados suplentes de la Sala IV, los 31 oficialistas han optado por votar en blanco, por lo que ningún candidato ha alcanzado los 38 votos necesarios para ser designado. Aquí, los legisladores de Pueblo Sobreano, el 1.° de mayo, cuando fue juramentado el nuevo Directorio legislativo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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