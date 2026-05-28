Tras votar en blanco, Pueblo Soberano pide solicitar una nueva nómina para elegir magistrados suplentes

Nogui Acosta (der.), jefe del oficialismo, manifestó que ante la falta de acuerdo para elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, lo procedente es iniciar el proceso de cero.

Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), afirmó que, tras un nuevo fracaso de la Asamblea Legislativa para elegir a nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional —provocado por la decisión de su bancada de votar en blanco—, lo procedente es solicitar al Poder Judicial el envío de una nueva lista de candidatos.

“Es evidente que no se está alcanzando el número de votos necesarios. Lo que corresponde es decirle a la Corte Suprema de Justicia que no hay acuerdo en la Asamblea Legislativa y que se requiere una nueva nómina para poder elegir”, argumentó el legislador en el plenario.

Acosta añadió que, para alcanzar los 38 votos necesarios para designar a un magistrado suplente, es indispensable construir acuerdos, los cuales no existen en este momento. “Y si no hay acuerdo, no se va a elegir a nadie”, enfatizó.

El vocero oficialista subrayó que “es una potestad de los diputados tomar la decisión sobre a quién votar y, en ese sentido, estamos ejerciendo ese derecho”.

Por su parte, Álvaro Ramírez, jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), apeló a abrir un espacio de diálogo que permita “desbloquear un tema que puede representar un peligro real para los derechos de los costarricenses”.

La Sala Constitucional opera desde el 16 de diciembre sin magistrados suplentes, luego de que venciera el nombramiento de sus 12 integrantes. Desde entonces, acumula 86 expedientes que no se han podido resolver debido a inhibitorias de los magistrados propietarios; el 79% corresponde a recursos de amparo.

“Si nos quejamos de la Corte, de la mora judicial, empecemos por hacer la parte que nos corresponde para que el sistema de justicia funcione”, señaló el verdiblanco.

Señalamientos de bloqueo y sabotaje

En tanto, la diputada Abril Gordienko, de la bancada unipersonal del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), acusó al oficialismo de haberse negado “sistemáticamente” a votar por alguno de los 18 nombres que la Corte Plena remitió al Congreso para elegir a nueve magistrados suplentes.

“Eso es un plan. Ustedes no están siguiendo sus conciencias, están siguiendo una orden. Sí, tienen el derecho de hacerlo, pero le están fallando a Costa Rica, al pueblo costarricense”, subrayó. La rojiazul indicó que el accionar de Pueblo Soberano “pareciera un sabotaje”.

Al respecto, Wilson Jiménez, diputado oficialista, instó a Gordienko a demostrar “con pruebas” que su fracción sigue una línea, como ella afirmó. Asimismo, calificó como una falta de respeto “que la oposición quiera exigirnos votar por personas en quienes no confiamos”.

Un nuevo cruce de palabras surgió tras las manifestaciones de Claudia Dobles, diputada de la fracción unipersonal de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien criticó el “juego del oficialismo”.

La legisladora acusó a Pueblo Soberano de “bloquear y boicotear” el proceso de elección “bajo la premisa de que, hasta que no lleguen personas que ustedes consideren alineadas con el gobierno, no van a votar”.

Dobles sostuvo que la negativa del oficialismo compromete la resolución de los amparos de los costarricenses “para esperar el nombre de un amigo o una amiga por quien sí quieran votar”.

Estas palabras provocaron la reacción del diputado oficialista José Miguel Villalobos. “No puedo aceptar, diputada Dobles, que usted señale que nosotros queremos nombrar amigotes”, reclamó.

Villalobos indicó que ninguna fracción puede nombrar magistrados por sí sola, ya que se requieren 38 votos, cifra que el oficialismo no alcanza, pues cuenta con 31 diputados. Por ello, calificó como “irrespetuosas y demagógicas” las declaraciones de Dobles.