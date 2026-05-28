Política

Tras votar en blanco, Pueblo Soberano pide solicitar una nueva nómina para elegir magistrados suplentes

La Sala Constitucional sigue sin suplentes desde diciembre y acumula expedientes sin resolver, en medio del bloqueo legislativo del oficialismo para completar los nombramientos

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Por Lucía Astorga
plenario, diputados, Asamblea Legislativa
Nogui Acosta (der.), jefe del oficialismo, manifestó que ante la falta de acuerdo para elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, lo procedente es iniciar el proceso de cero. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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