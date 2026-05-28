Política

Pueblo Soberano impide elección de magistrados suplentes de la Sala IV: fracción votó en blanco

La Asamblea Legislativa sigue sin acuerdo para llenar nueve plazas vacantes en la Sala Constitucional

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Por Lucía Astorga
Actividad de los diputados durante la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa.
Los diputados del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) votaron en blanco la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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