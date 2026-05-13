Política

Elección de magistrados suplentes está en el limbo: seis claves para entender cómo funciona el proceso

La disputa para designar las magistraturas suplentes no es por nombres, sino por las reglas del proceso de elección de los candidatos que el Poder Judicial envía a la Asamblea Legislativa

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Por Lucía Astorga
Fotos de Archivo Corte Plena, Poder judicial
En el corazón del conflicto está la oposición del oficialismo de que sea el Poder Judicial el que defina la lista de candidatos, sobre la cual se debe pronunciar la Asamblea Legislativa. (JOHN DURAN/John Durán)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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