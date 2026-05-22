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Ni reyes ni reinas: en Costa Rica, los políticos también deben rendir cuentas

Si hubo algo que debería encender todas las alarmas, fue el reclamo directo y sin ambages que públicamente hizo Fernández por las investigaciones que pesan sobre funcionarios del anterior y del actual gobierno. Fue simplemente inaudito

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Por Marco Feoli

De la reunión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial mucho se podría decir, desde la innecesaria exhibición –una vez más– del presidente de la Corte por sus años en la magistratura, hasta la intervención de la presidenta de la Sala Tercera para desmentir parte del relato de la presidenta Fernández, que insiste en descargar las culpas de la crisis de seguridad en otro brazo del Estado.








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Marco Feoli

Marco Feoli

Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

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