Política

Sala Constitucional podría paralizarse

Sin magistrados suplentes y con un vencimiento en puerta, la Asamblea Legislativa afronta una decisión que podría llevar a la Sala Constitucional a un cierre técnico, señala Fernando Castillo, presidente del Tribunal

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Por Lucía Astorga y Yeryis Salas
25/09/2024. Retratos en entrevista a Fernando Castillo, presidente de la Sala lV. Sala constitucional, Sabana Sur. San José. Fotografía: Lilly Arce.
Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, advirtió sobre el impacto que tendrían las próximas decisiones de la Asamblea Legislativa para el funcionamiento de ese tribunal.







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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