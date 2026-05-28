PPSO exige nuevos candidatos a suplentes constitucionales, aunque se paralice tribunal por un año

Los votos en blanco de los diputados de Pueblo Soberano impidieron, este miércoles, que se pudiera elegir al menos un magistrado suplente de la Sala Constitucional.

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) sigue exigiendo que la Asamblea Legislativa pida una nueva nómina de candidaturas a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, aunque eso pueda implicar que ese tribunal se paralice por un año y no se puedan tramitar los recursos de amparo que presentan los costarricenses para tener acceso a la atención en salud, ya sea medicamentos, procedimientos y cirugías, o el cumplimento de otros derechos humanos.

Así lo dejó planteado el jefe del partido de gobierno, Nogui Acosta, este jueves durante la reunión semanal de las jefaturas de las fracciones políticas, cuando los cuatro voceros de la oposición instaron a elegir, al menos como una salida de emergencia, unos cuatro suplentes para evitar que ese tribunal se estanque.

La advertencia de la oposición se centra en que, desde diciembre pasado, ese tribunal no cuenta con un solo suplente, por lo que, de incapacitarse alguno de los siete titulares, o darse alguna otra situación de emergencia, la Sala Constitucional quedaría paralizada, pues solo puede funcionar con siete integrantes, sean propietarios o suplentes en sustitución de los titulares.

El anterior Congreso hizo seis rondas de votación, pero la misma estrategia de boicotear la elección fue aplicada por el partido de gobierno que lideraba Pilar Cisneros, con instrucciones desde Zapote para impedir que se nombren los suplentes.

El grupo que ahora lidera Acosta sigue la misma mecánica, esta vez, con papeletas vacías, sin que los diputados de Pueblo Soberano escojan un solo nombre, lo que impide que se le pueda dar herramientas al tribunal para seguir funcionando correctamente.

‘No hay conspiración contra la Corte’, dice Nogui Acosta

A pesar de que han sido constantes los ataques hacia el Poder Judicial del gobierno del expresidente Rodrigo Chaves, del que buena parte de la fracción del PPSO fue parte, y ahora también de la administración de Laura Fernández, Nogui Acosta rechazó la “retórica” de decir que ellos tienen una conspiración contra el Poder Judicial.

Entre esos episodios contra la Corte, están los perennes ataques en las conferencias semanales de la Casa Presidencial contra jueces y magistraturas, así como la marcha que lideró Chaves contra la Corte, en marzo del año pasado, en particular contra los magistrados y el fiscal general de la República, Carlo Díaz.

A finales de abril, todavía como presidente, Chaves se comprometió ante miembros de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), reunidos en el Foro Mi País, a hacer lo posible por tomar el control del Poder Judicial, labor que aseguró está pendiente, luego de ganar las elecciones nacionales para seguir en el Ejecutivo y haber llevado 31 diputaciones al Congreso.

Sin embargo, Nogui Acosta niega que haya una conspiración sobre el Poder Judicial.

En sintonía con la exigencia del PPSO, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, dijo que los actuales diputados no pueden asumir culpas por lo que no hizo la Asamblea anterior, pese a que fue una estrategia impulsada por el chavismo.

“No estamos de acuerdo en la fracción de Pueblo Soberano, deberíamos pedir una nueva nómina y empezar de cero”, arguyó la jerarca legislativa, pese a que argumento que, como abogada, está consciente de que es fundamental que la Sala Constitucional pueda funcionar.

Ante la negativa de los oficialistas, Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), planteó que, si PPSO quiere exigir una nueva lista de candidaturas, bien se puede hacer, pero antes de ello nombrar tres o cuatro suplencias para que el tribunal no se paralice.

“Todos podemos ceder un poco, por el bien de Costa Rica, para no dejar a la Sala sin suplentes por un año. Tenemos una responsabilidad con las personas más vulnerables del país, esto no debe ser algo de todo o nada”, dijo.

La propuesta de Gordienko fue avalada por Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y José María Villalta, del Frente Amplio (FA).

FA no apoyaría renovación de magistraturas, ante estrategia del PPSO

Además, Villalta comentó que le preocupa mucho que la estrategia que hoy usa el oficialismo se utilice también a futuro, para impedir la elección de nuevas magistraturas propietarias y que eso permita al gobierno generar una parálisis general del Poder Judicial.

“En esta nómina hay de todo, para vegetarianos, con y sin gluten, carne, italiana, criolla, chino, casados, hay menú para todos los gustos. Es decir, jueces de carrera, litigantes, más del sector privado, otros más académicos, exsuplentes y otros que no han sido, de todo el espectro ideológico. Si Pueblo Soberano busca jueces agachados al poder político, no los van a encontrar y no van a tener por quién votar nunca”, dijo.

El jefe frenteamplista comentó que, si se sigue aplicando el sabotaje, al rato es para paralizar el Poder Judicial y eso no se podría permitir.

Al final, el acuerdo fue dar un tiempo para que los diputados oficialistas estudien las entrevistas que tuvieron los 18 candidatos y los conozcan, pues otro de los argumentos para no elegir ningun suplente es que no conocen a los candidatos, cosa que también fue cuestionada por la oposición, porque ellos tampoco los conocen. “No tenemos que nombrar amigos”, dijo el jefe del PLN.