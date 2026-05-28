Política

PPSO exige nuevos candidatos a suplentes constitucionales, aunque se paralice tribunal por un año

José María Villalta aseguró que, ante estrategia del oficialismo, no genera confianza apoyar la renovación de otras magistraturas

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Por Aarón Sequeira
Plenario Legislativo, sesión ordinaria
Los votos en blanco de los diputados de Pueblo Soberano impidieron, este miércoles, que se pudiera elegir al menos un magistrado suplente de la Sala Constitucional. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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