Columnistas

Los derechos ciudadanos no deben ser rehenes políticos

Quienes sistemáticamente acusan al Poder Judicial de estar en mora, hoy están forzando al Legislativo a incurrir precisamente en ello, porque reiniciar el proceso para votar sobre una nueva nómina de candidaturas puede tomar hasta un año más

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Por Abril Gordienko
diputados en plenario magistrados sala constitucional
Sesión del plenario, el 22 de abril anterior: elección de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Los diputados oficialistas votaron en blanco. (Aarón Sequeira/La Nación)







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