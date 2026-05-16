Editorial

Editorial: Costa Rica convirtió el recurso de amparo en requisito para sobrevivir

La Sala Constitucional seguirá siendo indispensable mientras haya derechos desatendidos. Pero la justicia constitucional debería ser el último recurso, no el mostrador donde se administra la desesperación social

EscucharEscuchar
Por La Nación
Sala Constitucional ó Sala IV
En la práctica, la Sala Constitucional ha terminado funcionando como una especie de 'call center' para citas urgentes del sistema de salud. No porque esa sea su función, sino porque el ciudadano, desesperado, encuentra en el amparo la única puerta que todavía se abre. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialSala IVSala Constitucionalrecursos de amparopersonas en condición de pobrezaRégimen No Contributivopensiones del Régimen No Contributivolistas de espera
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.