El País

Adulta mayor gana recurso de amparo por cita médica para el 2047 en San Carlos

La Sala Constitucional ordenó a la CCSS atender a mujer que recibió cita para dentro de 22 años

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Por Yucsiany Salazar
Fachada Hospital San Carlos.
La Sala Constitucional calificó de "irrazonable" el plazo de 22 años dado a una paciente de 63 años en el Hospital de San Carlos. (Edgar Chinchilla para LN )







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Recurso de amparoSan CarlosSala Constitucional
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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