Hospital San Carlos aplica nuevas medidas para mejorar la atención de sus pacientes

El Hospital San Carlos, en coordinación con la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Norte, implementó nuevas medidas para agilizar la atención en su servicio de emergencias.

El centro médico informó que el cambio más relevante es un nuevo sistema de clasificación de pacientes, que permite determinar la prioridad de atención según la gravedad del caso. Aquellos catalogados como blanco o verde son trasladados a otros espacios físicos, para reducir la saturación en el área crítica.

Estas acciones buscan mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar una atención más oportuna, especialmente para quienes presentan condiciones de salud graves.

Además, los servicios de apoyo como farmacia, laboratorio y rayos x recibieron instrucciones para priorizar a los pacientes de emergencias, según confirmó el director del hospital, Daniel Abarca.

El médico también informó que se realizó una gestión eficiente del gasto intrahospitalario, con el fin de proteger el presupuesto del hospital y evitar afectaciones al cierre del año 2025.

El hospital detectó que muchos pacientes acudían a emergencias con padecimientos que podían tratarse de forma ambulatoria. Esta situación generaba demoras en la atención de casos urgentes.

Ante esto, se fortalecieron canales de retroalimentación entre emergencias y los directores de áreas de salud, para mejorar la referencia de pacientes y evitar el uso innecesario de los servicios de emergencia.

Especialidades críticas como ortopedia y neurocirugía también trabajan en nuevas estrategias para acelerar la atención de sus pacientes.

A nivel interno, las medidas implementadas buscan mejorar la organización institucional y reducir la sobrecarga laboral del personal médico, lo que también influye en su bienestar emocional.

Por último, sobre los recientes nombramientos en jefaturas de emergencias, Abarca aclaró que se realizaron de forma transparente y bajo los lineamientos establecidos por la institución.

