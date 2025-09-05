Negocios

McDonald’s inaugura su restaurante número 77 en Costa Rica: vea cuándo y dónde abrirá

La apertura será la primera del año para la cadena, con enfoque en sostenibilidad y empleo juvenil

Por Jailine González Gómez
McDonald’s abrirá su restaurante número 77 en el país el 13 de setiembre en Santa Ana, con paneles solares y nuevos empleos. (Marvin Caravaca)







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

