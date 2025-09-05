McDonald’s inaugura su restaurante número 77 en Costa Rica: vea cuándo y dónde abrirá

McDonald’s abrirá su restaurante número 77 en el país el 13 de setiembre en Santa Ana, con paneles solares y nuevos empleos.

La cadena de comida rápida McDonald’s abrirá su restaurante número 77 en Costa Rica el próximo sábado 13 de setiembre, según informó la empresa operadora Arcos Dorados.

El nuevo local se ubicará en el Trade Center de Piedades, sobre la Ruta 27, en el cantón de Santa Ana.

Esta apertura representa la primera de la compañía en lo que va del 2025 y forma parte de su plan de expansión nacional, que contempla también futuras inauguraciones en Grecia (Alajuela) y San Joaquín (Heredia).

El restaurante contará con 69 paneles solares, lo que lo convierte en el tercero en el país en incorporar esta tecnología, junto con los locales de Guápiles y Santa Bárbara. Según la empresa, la energía generada es equivalente al consumo de 15 hogares, como parte de su estrategia de sostenibilidad.

Además de los paneles solares, el local tendrá otras medidas de eficiencia ambiental, como aires acondicionados de alto rendimiento, iluminación LED, vidrios con filtros UV, calentadores solares de agua y grifos con temporizador y bajo caudal.

Con esta inauguración, se generarán más de 35 nuevos empleos, de los cuales 40% serán ocupados por jóvenes menores de 24 años. Para 43% del nuevo personal, se tratará de su primer empleo formal, según indicó la compañía.

La jornada de apertura incluirá actividades culturales, recreativas y un concierto con el grupo nacional La Kuarta, como parte del evento de inauguración.

