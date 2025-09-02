Famosa cadena de comida rápida abrirá nuevo local sobre ruta 27: conozca la fecha

McDonald’s abrirá un restaurante en Santa Ana el 13 de setiembre, el tercero del país con paneles solares y el número 77 en total.

La cadena de comida rápida McDonald’s abrirá un nuevo restaurante en Santa Ana, el próximo sábado 13 de setiembre, según informó Arcos Dorados, la empresa que opera la franquicia en América Latina y el Caribe.

El establecimiento estará ubicado en el Trade Center de Piedades, sobre la Ruta 27, y será el número 77 que opera la marca en Costa Rica.

De acuerdo con la empresa, el nuevo local contará con 69 paneles solares, convirtiéndose en el tercero del país en incorporar este tipo de tecnología, junto con los restaurantes de Guápiles y Santa Bárbara.

El restaurante ofrecerá servicio de AutoMac, entregas por medio de McDelivery y la aplicación McDonald’s App, además de espacios como PlayPlace, sala de fiestas, kioscos de autopedido y estacionamiento para distintos tipos de vehículos.

La apertura del restaurante en Santa Ana será la primera del año para McDonald’s.

También están previstas inauguraciones en los cantones de Grecia (Alajuela) y San Joaquín (Heredia), como parte del plan de expansión nacional.

