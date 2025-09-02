Economía

Famosa cadena de comida rápida abrirá nuevo local sobre ruta 27: conozca la fecha

La cadena de comida rápida sumará su local número 77 en el país

Por Jailine González Gómez
McDonald's abrirá un restaurante en Santa Ana el 13 de setiembre, el tercero del país con paneles solares y el número 77 en total.







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

