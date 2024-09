McDonald’s: Conozca la lista de países donde no se encuentra esta cadena

McDonald’s es una de las cadenas de comida rápida más famosas del mundo. Por ello, es común que las personas esperen encontrar un restaurante de esta franquicia en cualquier país que visiten. Sin embargo, existen lugares donde no es posible disfrutar de una hamburguesa con papas fritas de esta compañía.

Aunque McDonald’s tiene alrededor de 34.000 restaurantes en 118 países, todavía hay cerca de 100 naciones que no cuentan con ninguno de sus establecimientos. La ausencia de la cadena en estos territorios obedece a diversos motivos. En algunos casos, McDonald’s llegó a abrir locales, pero los cerró debido a que no se adaptó a la cultura local o porque su operación no fue rentable. En otros países, la franquicia no ha mostrado interés en ingresar.

En Jamaica, por ejemplo, McDonald’s operó ocho restaurantes entre 1995 y 2005, pero cerró debido a su baja rentabilidad. En África, países como Egipto, Marruecos, Sudáfrica y las Islas Mauricio no cuentan con un restaurante de la cadena.

En Europa, Montenegro no tiene McDonald’s, pues el gobierno prohibió la presencia de cualquier negocio de comida rápida. En Islandia, la empresa operó desde 1993, pero se retiró del mercado durante la crisis financiera de 2008. En Macedonia del Norte, problemas con la licencia llevaron al cierre de todos los locales en 2013.

LEA MÁS: McDonald’s recolecta más de 2.000 kilos de residuos en nueve restaurantes

A continuación, le presentamos un listado de algunos países que no tienen establecimientos de McDonald’s:

Afganistán

Albania

Angola

Argelia

Bangladesh

Barbados

Belice

Benín

Bután

Botsuana

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Camboya

Camerún

Chad

Comoras

Congo

Corea del Norte

Costa de Marfil

Djibouti

Dominica

Eritrea

Gabón

Gambia

Ghana

Granada

Guinea

Guinea-Bissau

Haití

Irán

Así es un restaurante de McDonald’s en Corea del Sur. Por su parte, Corea del Norte no tiene a la transnacional en su territorio.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.