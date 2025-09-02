Economía

Después de la moneda de ¢50 con la lagartija, ¿cuáles nuevas emisiones siguen?

BCCR reprogramó el ingreso de monedas con motivos culturales y de fauna

Por Silvia Ureña Corrales
A partir del martes 26 de agosto saldrá a la venta al público la cuarta moneda coleccionable de ¢50 que resalta la fauna de los ecosistemas con Lagartija como principal imagen.
Banco Central confirmó calendario de monedas coleccionables y postergó dos emisiones hasta el 2026. (Cortesía BCCR/Cortesía BCCR)







Silvia Ureña Corrales

