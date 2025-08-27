Economía

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la nueva moneda coleccionable de ¢50 con lagartija? Aquí los detalles

BCCR lanza cuarta pieza coleccionable de su serie sobre fauna costarricense, limitada a dos unidades por persona

Por Silvia Ureña Corrales
El Banco Nacional efectuará la venta en línea de la moneda coleccionable de ¢50 con el diseño que destaca la lagartija o anolis.
El Banco Nacional efectuará la venta en línea de la moneda coleccionable de ¢50 con el diseño que destaca la lagartija o anolis. (Cortesía La Nación/Cortesía La Nación)







