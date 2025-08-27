¿Cuánto cuesta y dónde comprar la nueva moneda coleccionable de ¢50 con lagartija? Aquí los detalles

El Banco Nacional efectuará la venta en línea de la moneda coleccionable de ¢50 con el diseño que destaca la lagartija o anolis.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que el martes 26 de agosto del 2025 saldrá a la venta la cuarta moneda coleccionable de ¢50, dedicada a la lagartija o anolis (Norops sericeus), propia del bosque tropical seco.

Esta pieza forma parte de la colección Fauna de los ecosistemas de Costa Rica y se podrá adquirir en dos presentaciones: acrílico y estuche, ambas con un precio único de ¢8.650.

La moneda estará disponible en múltiples entidades financieras y cooperativas del país, como el Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular, BAC Credomatic, Grupo Mutual, Coopealianza, Coopenae, entre otras.

El Banco Nacional ofrecerá la venta exclusivamente por medio de su sitio web oficial: bnshop.bncr.fi.cr.

Cada persona podrá comprar un máximo de dos unidades, independientemente de la presentación que elija. El Banco Central limitó la cantidad por comprador para facilitar el acceso a más interesados.

Diseño y características de la moneda

El reverso de la moneda incluye el texto “Bosque tropical seco”, junto con el nombre común y científico de la especie: “Lagartija o anolis” y Norops sericeus. El diseño muestra al animal sobre un mapa del ecosistema, con el año 2023, cuando se aprobó la propuesta.

El anverso presenta las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, además de tres barras en alto relieve para facilitar su reconocimiento táctil.

Nuevas monedas de 50 colones (BCCR/BCCR)

Sobre la especie destacada

La lagartija o anolis es un reptil endémico de la región noroeste del país, que habita en áreas con alturas de hasta 650 metros sobre el nivel del mar. Su cuerpo es delgado, sus patas son largas y su cola muy estrecha. El color del dorso varía entre café claro y gris. En los machos, la papada tiene tonos que van del amarillo al naranja, con una mancha morada en el centro.

Su alimentación se basa en insectos y otros artrópodos, y su reproducción ocurre de mayo a noviembre, con una sola cría por puesta.

Además de la versión de colección, el BCCR pondrá en circulación la moneda como medio de pago, sin elementos de color y con un valor nominal de ¢50. Esta se distribuirá a través de las entidades del sistema financiero nacional.

Desde el inicio de la serie, el Banco Central ha emitido cerca de 30 millones de unidades con los motivos anteriores (mariposa morfo, rana calzonuda y tortuga carey), y cuenta con una reserva de más de 70 millones de monedas listas para atender la demanda.

