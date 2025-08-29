Economía

Nueva moneda de ¢500 entra en circulación: estos son los detalles clave que debe conocer

El nuevo diseño de ¢500 circula junto a versiones conmemorativas y busca asegurar la disponibilidad de efectivo en el país

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Museo de Numismática
La nueva moneda de ¢500 con Escudo Nacional empezó a circular y convivirá con las ediciones conmemorativas existentes.Fotografía: Museo de Numismática (Museo de Numismática/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMoneda500 colonesEscudo NacionalBCCR
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.