Nueva moneda de ¢500 entra en circulación: estos son los detalles clave que debe conocer

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que desde finales de agosto comenzó la distribución de una nueva moneda de ¢500 con un diseño centrado en el Escudo Nacional. Esta entrega se realiza a través de las entidades del sistema financiero nacional.

La distribución se intensificará a partir del 8 de setiembre, con el objetivo de ampliar su disponibilidad en todo el país.

Esta versión se denomina “reverso común” y se creó para asegurar un suministro estable de monedas, incluso en momentos en los que no se emitan versiones conmemorativas.

El BCCR explicó que esta pieza no forma parte de una edición de colección, por lo tanto, está destinada únicamente a la circulación regular. La entidad también contempla aplicar este diseño en otras denominaciones, según las necesidades del inventario nacional.

Características del nuevo diseño

En el reverso de esta moneda se puede observar el Escudo Nacional, junto con elementos que refuerzan la identidad costarricense como el extracto del Himno Nacional “Vivan siempre el trabajo y la paz” y las palabras “libertad”, “paz” y “democracia”. También figura el año 2021, correspondiente a la aprobación del diseño.

El anverso incluye las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, además de cinco barras en alto relieve que permiten una fácil identificación táctil.

Esta nueva versión de ¢500 circulará de forma paralela a las monedas de la serie “Hitos de Nuestra Historia”, las cuales se mantienen vigentes como medio de pago.

Entre esas ediciones conmemorativas se encuentran:

200 años de la Independencia Nacional (circula desde el 11/11/2021)

(circula desde el 11/11/2021) 175 años de la Fundación de la República (31/08/2023)

(31/08/2023) 75 años de la Abolición del Ejército (04/12/2023)

(04/12/2023) 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya (20/01/2025)

Monedas de la serie Hitos de nuestra historia (Cortesía BCCR/Cortesía BCCR)

