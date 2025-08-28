Esta moneda antigua podría valer hasta $75.000: así puede identificarla

Solo existen menos de 50 ejemplares de esta moneda de $5 de 1865. Su rareza y conservación elevan su precio por encima de los $75.000.

La moneda de $5 conocida como Liberty Head Half Eagle, acuñada en 1865, se transformó en una de las piezas más raras y cotizadas dentro del mercado numismático de Estados Unidos. Su precio puede superar los $75.000, según su estado de conservación y autenticidad.

La serie Liberty Head Half Eagle fue acuñada de manera continua entre 1839 y 1908. Su diseño original se atribuye a Christian Gobrecht, grabador jefe de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

Las primeras versiones tenían un diámetro de 22,5 milímetros, mientras que en acuñaciones posteriores se redujo a 21,6 mm. Los cambios también incluyeron variantes en el tamaño de las letras y la fecha.

Las versiones más codiciadas por coleccionistas son las que no incluyen el lema “IN GOD WE TRUST”. Este fue agregado en 1866, por lo que los ejemplares previos a ese año, como los de 1865, son considerados especialmente raros.

Qué distingue a la Liberty Head Half Eagle de 1865

Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, el oro dejó de circular con normalidad en el este del país. Como consecuencia, la producción de estas monedas en Filadelfia, la única ceca donde se acuñaron en 1865, fue muy limitada.

Ese año se fabricaron 1.270 ejemplares, de los cuales 25 fueron pruebas. Esta cifra convierte a la moneda de 1865 en la cuarta tirada más baja de toda la serie Liberty Head Half Eagle. Hoy en día, se estima que menos de 50 monedas de ese año han sobrevivido.

La mayoría de los ejemplares disponibles se encuentran en grados MB (Muy Bien) o EF (Extremadamente Fino). Muy pocas se conservan en estado MS (Mint State) o AU (Casi Sin Circular), lo que aumenta su atractivo y su precio en el mercado especializado.

Cómo reconocer una Liberty Head Half Eagle auténtico

Una moneda Liberty Head Half Eagle de 1865 presenta las siguientes características técnicas:

Año : 1865

: 1865 Ceca : Filadelfia (sin marca visible)

: Filadelfia (sin marca visible) Diseñador : Christian Gobrecht

: Christian Gobrecht Diámetro : 21,65 mm

: 21,65 mm Peso : 8,36 gramos

: 8,36 gramos Composición: 90% oro, 10% cobre

En el anverso se observa el retrato de la Libertad, rodeado por 13 estrellas. La fecha aparece centrada en la parte inferior. Este diseño no incluye el lema “IN GOD WE TRUST”.

En el reverso aparece un águila heráldica con flechas y una rama, rodeada por las leyendas “UNITED STATES OF AMERICA” y “FIVE D.”

Algunas piezas muestran un acabado con apariencia de prueba o semiprueba, debido a la calidad del grabado y al bajo volumen de producción. Estas particularidades refuerzan su exclusividad entre coleccionistas avanzados.

La pieza fue acuñada en Filadelfia durante la Guerra Civil y hoy es uno de los ejemplares más escasos en la historia. (PCGS/PCGS)

Cuánto puede valer esta moneda en el mercado actual

El precio de una Liberty Head Half Eagle de 1865 depende del grado de conservación. Ejemplares en AU55, como uno certificado por NGC, se vendieron en subastas por $27.600.

Una moneda clasificada como MS61, certificada por PCGS y avalada por CAC, alcanzó los $55.812 en Legend Auctions. Otro ejemplar similar fue adquirido por $37.600 en una subasta de Heritage Auctions.

Según la guía de precios de PCGS, si aparece un ejemplar en estado MS65 o superior, podría superar los $75.000, lo que consolidaría a esta moneda como una de las más valiosas de la numismática estadounidense.

Este tipo de piezas no solo despierta interés por su valor económico, sino también por su importancia histórica. La edición de 1865 está vinculada directamente al contexto de la Guerra Civil, lo que la convierte en un objeto de alta demanda entre especialistas y coleccionistas.

