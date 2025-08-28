Economía

Esta moneda antigua podría valer hasta $75.000: así puede identificarla

Emitida en 1865, esta pieza de oro es una de las más escasas de la serie Liberty Head Half Eagle y su valor puede dispararse

Por La Nación / Argentina / GDA
Solo existen menos de 50 ejemplares de esta moneda de $5 de 1865. Su rareza y conservación elevan su precio por encima de los $75.000.
Solo existen menos de 50 ejemplares de esta moneda de $5 de 1865. Su rareza y conservación elevan su precio por encima de los $75.000. (PCGS/PCGS)







