Nueva moneda de colección de ¢50 sale a la venta en esta fecha

La cuarta moneda coleccionable de denominación de ¢50 saldrá a la venta la próxima semana, informó este miércoles el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La moneda coleccionable forma parte de la renovación del cono monetario, que inició en 2021. Estará a la venta del público a partir del 26 de agosto.

La pieza, que incluye elementos a colores, pertenece a la colección fauna de los ecosistemas de Costa Rica y en esta ocasión destaca con un diseño de la lagartija o anolis, representando el bosque tropical seco.

La moneda se estará vendiendo en 12 entidades a un precio sugerido de ¢8.650.

El Banco Central informó, por medio de un comunicado de prensa este miércoles, que estarán a disposición un total de 10.000 monedas de colección en acrílico y 7.000 monedas de colección en estuche.

Los detalles de la moneda

En el reverso de la nueva moneda se leen los textos Bosque tropical seco y el nombre original y científico, lagartija o anolis (Norops sericeus).

La lagartija, especie típica del bosque tropical seco, está colocada sobre una porción del mapa del bosque tropical seco, así como el año 2023, fecha de la aprobación del diseño por parte de la Junta Directiva del Banco Central.

En la parte superior del anverso de la moneda sobresalen las leyendas República de Costa Rica y Banco Central de Costa Rica, así como tres barras en la parte inferior en alto relieve que facilitan su reconocimiento.

El BCCR aclaró que la venta se limitará a un máximo de dos unidades por persona, independientemente de su presentación.

En la misma fecha se pondrán en circulación la moneda con el reverso de la lagartija o anolis, para su uso como medio de pago, con un valor nominal de ¢50. Esta pieza se distingue por no incorporar elementos de color en su diseño.

La distribución se realizará a través de las entidades del sistema financiero nacional. El Banco Central indicó que, a la fecha, ya se han emitido cerca de 30 millones de unidades correspondientes a los tres primeros reversos de esta colección: mariposa morfo, rana calzonuda y tortuga carey.

Además, se cuenta con una reserva de más de 70 millones de monedas en bóveda, listas para ser entregadas conforme se reciban nuevas solicitudes.

Próximas monedas de colección

Las siguientes dos monedas coleccionables de ¢50 se oficializarán en octubre (cangrejo marinera) y noviembre (conejo de monte).

En el caso de la denominación de ¢25, de la colección Sitios emblemáticos de las provincias, se lanzará en setiembre, en homenaje a la provincia de Guanacaste, destacando a la Hacienda Santa Rosa.

Por otro lado, el BCCR informó que el inicio de circulación del segundo motivo de la moneda de ¢100, alusivo al calipso limonense, programado para octubre y del cuarto motivo de la moneda de ¢25, alusivo a la provincia de Heredia, previsto para diciembre, se trasladarán al primer semestre del 2026.