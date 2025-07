Si tiene alguna de estas monedas, podría ganar hasta medio millón de dólares

Durante más de dos décadas, Estados Unidos emitió monedas de 25 centavos conocidas como Barber Quarters. Estas piezas deben su nombre al grabador jefe de la Casa de la Moneda, Charles E. Barber. La rareza y el estado de conservación de cada ejemplar definen su valor en el mercado.

Algunas de estas monedas pueden alcanzar precios cercanos a los $475.000, según guías especializadas en numismática como la de la Numismatic Guaranty Company (NGC).

Por qué las Barber Quarters son tan valiosas

Estas monedas fueron acuñadas en distintas casas de la moneda de Estados Unidos. Esto generó variantes según el año y la ceca. Las ediciones más escasas y mejor conservadas son difíciles de encontrar.

Las Barber Quarters en estado sin circular alcanzan valores elevados, especialmente cuando provienen de tiradas limitadas o presentan defectos de troquel que aumentan su interés.

Cuatro monedas Barber Quarters altamente codiciadas

Entre las más buscadas destacan las acuñadas en los años 1901-S, 1896-S, 1913-S y 1898-O. Cada una presenta particularidades que elevan su valor en subastas.

1. 1901-S: la más difícil de encontrar

El Barber Quarter de 1901 acuñado en San Francisco tuvo una tirada de solo 72.664 unidades. Esto, sumado a que en ese momento no se acostumbraba recolectar por ceca, provocó una gran escasez actual.

Ejemplares con calificaciones superiores a MS66+ son extremadamente raros. En circulación, estas monedas pueden costar entre $3.750 y $47.000. En estado sin circular, algunas han alcanzado hasta $475.000 en subastas.

2. 1896-S: el inicio de las rarezas

La moneda acuñada en San Francisco en 1896 también es muy escasa. La producción fue baja por una situación económica adversa ese año. Se conocen dos variantes de cuño con la marca “S” visible sobre las letras “R” y “D” de QUARTER DOLLAR.

En condiciones sin circular, estas piezas pueden valer hasta $145.000. En grados bajos, siguen siendo apreciadas por quienes buscan completar la colección.

3. 1913-S: alta demanda por su baja tirada

El cuarto de dólar de 1913-S también se acuñó en San Francisco. La emisión fue aún más limitada que la de 1896-S. Aunque hay ejemplares en grados bajos, son escasos los que superan la calificación MS64.

Algunas monedas muestran una grieta en el troquel cerca del número “3”, lo que pudo motivar el cese anticipado de su producción.

En circulación, estas monedas oscilan entre $1.000 y $15.500. En estado sin circular, han alcanzado hasta $145.000.

4. 1898-O: común en grados bajos, rara en estado superior

Aunque su tirada fue cercana a los dos millones de unidades, los Barber Quarters de 1898-O (acuñados en Nueva Orleans) son valiosos si se encuentran en excelente estado de conservación.

Solo existen dos ejemplares certificados como MS68. En circulación baja, pueden costar entre $20 y $850. En condiciones superiores, han alcanzado hasta $65.000.

Los detalles del reverso, especialmente en las garras del águila, son clave para determinar su valor.

Cómo identificar una Barber Quarter auténtica

Para verificar si una moneda pertenece a esta serie, es necesario revisar:

Año de emisión : 1901, 1896, 1913 o 1898

: 1901, 1896, 1913 o 1898 Ceca : “S” para San Francisco, “O” para Nueva Orleans o sin marca para Filadelfia

: “S” para San Francisco, “O” para Nueva Orleans o sin marca para Filadelfia Peso : 6,30 gramos

: 6,30 gramos Diámetro : 24,3 milímetros

: 24,3 milímetros Composición: 90% plata y 10% cobre

En el anverso, aparece la imagen de la Libertad con gorro frigio y corona de laurel, junto con 13 estrellas y la leyenda IN GOD WE TRUST. En el reverso, un águila heráldica sostiene ramas de olivo y flechas, con la leyenda UNITED STATES OF AMERICA y QUARTER DOLLAR.

También se deben observar grietas en el troquel y la ubicación precisa de la marca de ceca para confirmar la autenticidad.

