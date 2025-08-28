Viene una restricción significativa en el Sinpe Móvil por SMS

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó por unanimidad un cambio relevante en el uso de Sinpe Móvil, para quienes hacen transferencias de dinero mediante mensajes SMS.

En una reforma al Reglamento del Sistema de Pagos (Sinpe), los directivos del BCCR decidieron restringir las transferencias diarias a ¢100.000. Actualmente, hay entidades financieras que permiten trasferencias diarias hasta de ¢500.000.

El ajuste es solo para quienes usan el canal del SMS para transferir fondos y las entidades financieras deberán acatar la disposición.

La Directiva tomó la decisión el 6 de agosto, en firme y por unanimidad, según el acta de la sesión 6272-2025. El ajuste está en consulta pública, por 10 días hábiles, desde el pasado 19 de agosto.

El Banco Central propuso limitar a ¢100.000 la transferencia de dinero diario por SMS en Sinpe Móvil. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Fundamento

El argumento del Banco Central para restringir el monto es que las transferencias por SMS constituyen una de las formas recurrentes que los delincuentes usan para estafar a las personas, pues carece de controles de autenticación.

“En el canal SMS (...), algunos bancos elevaron el monto más allá de ¢100.000, ¢200.000, ¢300.000, ¢400.000, y lo que queremos es limitar ese canal que no es tan seguro como un canal autenticado, como el sitio web o al app bancario. Queremos limitarlo a que el máximo que se puede mover por ahí sean ¢100.000 diarios“, explicó Francisco Carvajal Chavarría, director del Departamento Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, en la sesión de la Directiva del BCCR.

Por su parte, Carlos Melegatti, director de Sistemas de Pago del BCCR, dijo a la Junta Directiva que la propuesta también busca mitigar los fraudes ejecutados mediante la transferencia de recursos por SMS.

De hecho, contó que trabajan con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las empresas de telefonía para tratar de mitigar los casos, según se reseña en el acta.

Melegatti explicó que la exposición de las personas ocurre a quienes tienen un número prepago asociado a su cuenta, pero no actualizan su información en el banco cuando cambian la línea o la pierden.

“Lo que ha venido pasando es que algunos vivillos (...) van y se compran 100 números prepago; entonces empiezan a probar uno a uno. Así nos dijo el OIJ que está funcionando y, entonces, de repente pegan un número en el que todavía el cliente anterior no había eliminado la conexión con su cuenta. Entonces, se han producido algunos fraudes”, expuso el funcionario del BCCR.

Por esta razón, Melegatti subrayó la necesidad de limitar la transferencia Sinpe Móvil mediante SMS a ¢100.000 diarios.

Hoy, el monto promedio de pago es de ¢17.000 al mes mediante los diferentes canales habilitados por las entidades financieras: aplicación, banca en línea, banca móvil y SMS.

En el primer semestre de este año, se realizaron 359 millones de transferencias mediante Sinpe Móvil, es decir, un 20% más respecto a los 300 millones liquidados en el mismo periodo del 2024, según datos del Banco Central.